La policía confirma que el atacante de la cena de corresponsales actuó solo

Washington, 26 abr (EFE).- Las autoridades estadounidenses confirmaron este sábado que el sospechoso de irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "actor solitario" y que no existe una amenaza persistente para el público tras el incidente que dejó a un agente herido.

En una comparecencia ante los medios, el jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, detalló que el sospechoso cargaba con un arsenal compuesto por "una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos" al momento de asaltar un puesto de control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel a las 20:36 hora local (00:36 GMT).

"En este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario", afirmó Carroll, descartando la participación de cómplices de manera preliminar.

A pesar del intercambio de disparos en los pasillos del hotel, la policía informó que el sospechoso no fue alcanzado por las balas. No obstante, tras ser reducido, fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado médicamente.

Por su parte, un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

El agente fue trasladado a un hospital local y, según Carroll, se encuentra "con buen ánimo".

La investigación ha pasado a ser un esfuerzo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI para determinar los motivos que llevaron al hombre de 31 años a intentar vulnerar la seguridad del evento, al que asistía el presidente Donald Trump tras años de ausencia.

Trump aseguró esta noche en una rueda de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y añadió que "era un loco", que difícilmente podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024. EFE