El primer ministro canadiense dice que está "aliviado" de que Trump haya resultado ileso

Toronto (Canadá), 25 abr (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este sábado que está "aliviado" de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, resultaran ilesos después de que un individuo armado irrumpiese en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) que se celebraba en Washington.

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington".

"La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.

El incidente se produjo cuando una persona armada con varias armas de fuego y cuchillos irrumpió en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la tradicional cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Tras oírse lo que parecían ser disparos fuera de la sala de baile donde se desarrollaba la cena, el Servicio Secreto evacuó rápidamente a Trump, que presidía el evento, a la primera dama, Melania Trump, así como al vicepresidente J.D. Vance.

Otros miembros del gabinete de Trump, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth, también fueron evacuados por los servicios de seguridad.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un hombre de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California y que ha sido detenido por las autoridades. EFE