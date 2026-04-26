Gloria Camila y Rocío Flores, juntas en Madrid, no confirman la paz: "No sé qué decir"

Son dos de las colaboradoras de televisión del momento, una experta en comentar realities y la otra en escudriñar la vida del famoseo, pero Gloria Camila y Rocío Flores parece que pierden la facilidad de palabra en cuanto a ponerle nombre al estado de su relación y más después de haber estado unas largas semanas totalmente distanciadas para sorpresa de todos. Pero la llegada de la Feria de Abril ha sido una balsa de aceite para ellas y parece que la reconciliación es un hecho.

Aunque ni una ni otra lo confirmen. La hija de Rocío Carrasco ya ha dicho que los asuntos familiares prefiere solucionarlos en la intimidad de su casa y su tía, en sus últimas declaraciones, denota que no tiene claro cómo está realmente la relación entre ellas: "No sé qué decir, es porque realmente todavía*No sé, o sea, estamos aquí", ha acertado a decir la hija de Ortega Cano.

"Todo bien" ha dicho sin querer dar más datos sobre cómo está siendo el acercamiento entre ellas. Rocío y Gloria han estado juntas en Sevilla durante la Feria de Abril, compartieron espacio en la fiesta organizada por 'el Turronero' y, aunque llegaron por separado, las imágenes publicadas en redes sociales, evidenciaban la cercanía que vuelve a haber entre ellas, como si nada hubiera pasado.