Agencias

Gloria Camila y Rocío Flores, juntas en Madrid, no confirman la paz: "No sé qué decir"

Guardar
Imagen 47EVUCTIORCFVICPZVO2NCOYK4

Son dos de las colaboradoras de televisión del momento, una experta en comentar realities y la otra en escudriñar la vida del famoseo, pero Gloria Camila y Rocío Flores parece que pierden la facilidad de palabra en cuanto a ponerle nombre al estado de su relación y más después de haber estado unas largas semanas totalmente distanciadas para sorpresa de todos. Pero la llegada de la Feria de Abril ha sido una balsa de aceite para ellas y parece que la reconciliación es un hecho.

Aunque ni una ni otra lo confirmen. La hija de Rocío Carrasco ya ha dicho que los asuntos familiares prefiere solucionarlos en la intimidad de su casa y su tía, en sus últimas declaraciones, denota que no tiene claro cómo está realmente la relación entre ellas: "No sé qué decir, es porque realmente todavía*No sé, o sea, estamos aquí", ha acertado a decir la hija de Ortega Cano.

"Todo bien" ha dicho sin querer dar más datos sobre cómo está siendo el acercamiento entre ellas. Rocío y Gloria han estado juntas en Sevilla durante la Feria de Abril, compartieron espacio en la fiesta organizada por 'el Turronero' y, aunque llegaron por separado, las imágenes publicadas en redes sociales, evidenciaban la cercanía que vuelve a haber entre ellas, como si nada hubiera pasado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aduanas de Jordania incauta "gran cantidad" de artículos de brujería en paquetes postales

Infobae

La prórroga de alquileres se vota este martes en el Congreso sin una mayoría suficiente para su aprobación

La prórroga de alquileres se vota este martes en el Congreso sin una mayoría suficiente para su aprobación

Cuarenta aniversario del desastre de Chernóbil

Infobae

Una mujer fallecida y otras tres atendidas por humo en un incendio de una vivienda en Orihuela

Una mujer fallecida y otras tres atendidas por humo en un incendio de una vivienda en Orihuela

La compañía brasileña MC Bertolini elige València como base de su expansión europea con una inversión de 1,5 millones

La compañía brasileña MC Bertolini elige València como base de su expansión europea con una inversión de 1,5 millones