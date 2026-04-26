Festival de cine en México concluye con un homenaje al director Darren Aronofsky

Guadalajara (México), 25 abr (EFE).- El director polaco-estadounidense Darren Aronofsky fue homenajeado este sábado en México con el premio Mayahuel Internacional a su trayectoria, durante la gala de clausura de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El realizador aseguró que recibir el reconocimiento es un recuerdo de lo importante que son las historias y la necesidad de verlas desde la pantalla grande.

“Contar historias es el primer punto de tecnología humana, poder contactar con lo que nos hace mejores humanos, y en este festival con estos narradores de historias, me hace recordar lo humanos que somos y qué tan importante es plasmarlo en una pantalla de cine”, afirmó.

Aronofsky fue uno de los invitados estelares del festival, donde también ofreció una charla a estudiantes y público en general que este año tuvo a Chile como país invitado de honor, y en el que inauguró una exposición en colaboración con el artista gráfico Liqen.

El autor de filmes como ‘Réquiem por un sueño’ y ‘El cisne negro’ animó a los jóvenes cineastas a seguir trabajando y hacer cine, pues siempre habrá alguien a quien sus historias "llamen la atención”.

La secretaria ejecutiva del programa Ibermedia, Elena Vilardell, recibió el reconocimiento Industria FICG por su contribución al desarrollo de la cinematografía en España y América Latina.

Recordó que este programa inició en Guadalajara hace 28 años para estrechar los lazos entre los países iberoamericanos y fortalecer sus proyectos fílmicos, así como a la comunidad artística alrededor de ellos.

“Recibo este reconocimiento que me ratifica que esta familia que nace de Ibermedia, de los hacedores de sueños que es el cine, existe y vale la pena”, aseguró.

Durante la ceremonia, la película ‘Hangar rojo’ fue la gran ganadora en la categoría de Largometraje Iberoamericano de Ficción al obtener los premios a Mejor película, Mejor Guión, Mejor logro técnico artístico, Mejor Dirección para el realizador Juan Pablo Sallato, y Mejor interpretación para el actor Nicolás Zárate.

Zárate, quien da vida a un capitán en la Escuela de aviación de Chile durante el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, pidió no olvidar que la historia es cíclica y que los gobiernos que no respetan los derechos humanos están volviendo América y el mundo.

También, Maria Magdalena Sanizo, fue galardonada como Mejor interpretación femenina para un Largometraje Iberoamericano de Ficción, por su papel en ‘La hija cóndor”.

En la categoría de Largometraje Iberoamericano Documental, la cinta ‘Niñas escarlata’ obtuvo el premio a Mejor Película y Mejor dirección para Paula Cury, originaria de República Dominicana y quien recordó la necesidad de que todos los países garanticen la autonomía corporal y reproductiva de las personas.

La película ‘La fabulosa máquina del tiempo’, fue galardonada por el Mejor logro técnico artístico en la misma categoría por una historia que retrata los sueños de niñas en las provincias de Brasil.

Su directora, Eliza Capai, expresó que la niñez tiene derecho a vivir un futuro y pidió encontrar la forma para que el cine “enseñe a amar el planeta, a amar la vida y a desear y construir futuros utópicos donde deseamos que todas las niñas vivan”.

El premio Mezcal para la mejor película mexicana fue para ‘Querida Fátima’, que también fue reconocida como Mejor Dirección para la colectiva Varinia liderada por Lorena Gutiérrez Rangel y Rodrigo Reyes.

La cinta obtuvo además el Premio del Jurado por retratar la historia del feminicidio de una adolescente de 13 años en el Estado de México y la lucha de sus padres por lograr justicia.

“Ni una más, ni una mujer asesinada más”, se escuchó con fuerza en el auditorio que apoyó a Lorena Gutiérrez madre de Fátima y también co directora del documental. EFE

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