Al menos dos muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos dos personas han muerto en nuevos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor, según han informado fuentes palestinas.

Una persona ha muerto el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. El fallecido ha sido identificado como Bahyat Abú Al Aish, informa el diario palestino 'Filastín'.

Por otra parte, ha muerto una persona en un ataque de un dron israelí en las inmediaciones de la mezquita de Al Umari, en el centro de la Franja de Gaza, informa el portal de noticias palestino Quds.

Fuentes médicas palestinas han informado además de la muerte de una menor, Duaa Muhamad Suleiman Rahim, fallecido en la mañana del sábado como consecuencia de las heridas de arma de fuego israelí sufridas hace unos días en Deir al Balá, en el centro de la Franja.

También ha habido disparos de fuerzas israelíes al este del campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, y buques de guerra israelíes han abierto fuego sobre la ciudad de Gaza.

Asimismo ha habido lanzamiento de obuses de artillería al este de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, y ha habido nuevas demoliciones en el este de la capital gazatí.

Otras dos personas murieron en la noche del viernes por disparos de la artillería israelí cerca del Hospital Kamal Aduán del norte de Gaza. Y siete personas más fallecieron, incluidos dos agentes de la Policía y dos ayudantes, en un ataque de la aviación israelí contra un vehículo policial en Jan Yunis. Otros dos policías murieron en un bombardeo en el noroeste de la ciudad de Gaza.

Este mismo sábado, las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, han confirmado otros 17 muertos en ataques israelíes durante las jornadas del jueves y el viernes, a los que hay que sumar otros 32 heridos.

Un total de 809 personas han muerto y 2.267 han resultado heridas desde el alto de fuego de octubre, de acuerdo con las cifras concretas del Ministerio de Salud sobre las víctimas en los ataques israelíes. Las autoridades sanitarias han confirmado la recuperación de 761 cadáveres.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, los ataques israelíes han dejado ya un total aproximado de 72.585 muertos y 172.370 heridos, según el cómputo del Ministerio.