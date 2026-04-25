San Lorenzo ganó, Racing empató e Independiente perdió en penúltima jornada de los grupos

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- San Lorenzo sumó un valioso triunfo ante Platense, Racing igualó 1-1 con Barracas Central e Independiente cayó ante Deportivo Riestra este viernes en la continuación de la penúltima jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, empató 1-1 en casa con Barracas Central con gol de Matías Zaracho para el local y Fernando Tobio para la visita, en un encuentro en el que la ‘Academia’ jugó con diez por la expulsión de Adrián Fernández al minuto cuatro.

Con este resultado, Racing queda en la octava posición del Grupo B con 20 puntos en zona de clasificación, pero a la espera de las presentaciones de Gimnasia y Esgrima La Plata (20 unidades) ante Belgrano y de Tigre (19 puntos) contra Sarmiento.

En la Zona A, San Lorenzo venció a domicilio por 0-1 a Platense con gol de Rodrigo Auzmendi, mientras que Independiente sufrió un duro traspié por 2-0 en su visita al Deportivo Riestra con tantos de Pedro Ramírez y Mariano Bracamonte.

Estos resultados dejaron al ‘Ciclón ‘ con 22 unidades en la sexta posición y al ‘Rojo’ un punto por detrás en la séptima con un duelo entre ambos pautado para la última jornada.

En otros resultados de este viernes, Rosario Central se impuso por 1-2 ante Estudiantes de Río Cuarto y Lanús igualó sin abrir el marcador con Central Córdoba.

La fecha, que se inició el jueves con la goleada a domicilio de Boca Juniors por 0-4 ante Defnesa y Justicia, continuará este sábado con tres encuentros: Estudiantes de La Plata-Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín-Tigre y River Plate-Aldosivi de Mar del Plata. EFE