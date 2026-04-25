China alerta del "peligroso" avance del militarismo japonés y sus riesgos para la estabilidad regional

El Ministerio de Exteriores de China ha alertado este viernes del "rápido y peligroso" auge que está experimentando el militarismo en Japón, una tendencia que, a su juicio, constituye ya una amenaza tangible para la seguridad internacional.

El portavoz de la diplomacia china, Guo Jiakun, se ha pronunciado en estos términos durante una rueda de prensa al ser preguntado por las recientes iniciativas de Tokio en materia de defensa y seguridad, que Pekín ha presentado como motivo de preocupación.

Guo ha recordado que, en el pasado, el militarismo japonés protagonizó "crímenes horrendos" tras "inventar supuestas amenazas externas, incitar al nacionalismo, manipular el poder estatal, lanzar guerras de agresión contra países extranjeros y provocar la catástrofe a los pueblos" de la región Asia-Pacífico.

En este sentido, ha criticado que en la actualidad Japón no haya realizado una reflexión profunda sobre ese legado histórico.

Según el portavoz, sectores conservadores japoneses están promoviendo de forma constante un giro hacia políticas de seguridad "más ofensivas y expansionistas" con el objetivo de acelerar la militarización del país mediante la reconfiguración de su industria de defensa.

Asimismo, desde Exteriores se ha acusado a Tokio de tratar de "confundir lo correcto con lo incorrecto" a través de sus iniciativas políticas y diplomáticas.

Entre las medidas señaladas por Pekín a este respecto figuran la propuesta de reformar la Constitución pacifista japonesa, la flexibilización de las normas sobre exportación de armamento, el despliegue de capacidades misilísticas ofensivas y el notable incremento del gasto militar. Estas acciones, según Guo, evidencian la intención de "allanar el camino para la expansión militar".

El portavoz ha subrayado también el acercamiento de Japón a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, interpretándolo como un intento de involucrar a actores externos en la región y fomentar dinámicas de confrontación.

Finalmente, Guo ha advertido de que las consecuencias históricas del militarismo japonés siguen presentes y ha instado a los países de la región, incluida China, a evitar su resurgimiento. En sus palabras, no se debe permitir que "las tragedias de la historia se repitan" ni que "nadie ni ninguna fuerza socave la paz en la región".