¡Por la Familia, hacia un futuro mejor! La nueva propuesta de CHERY hace su debut mundial en Auto China 2026

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el AutoChina 2026, CHERY presentó oficialmente al mundo su nueva propuesta de valor de marca "For Family" y, al mismo tiempo, anunció su visión estratégica fundamental de dar servicio a 10 millones de familias de todo el mundo para 2030.

Situada en un nuevo punto de partida tras 23 años de profunda consolidación a nivel mundial, CHERY ha completado la evolución estratégica de "Marca Global" a "Ciudadano Global". Con una seguridad sin concesiones. Ahora, con la igualdad de espacio y la igualdad tecnológica como pilares fundamentales, y respaldada por las capacidades globales de todo el sistema, protege la paz y la belleza de los viajes familiares por todo el mundo con una calidad fiable y una tecnología acogedora, abriendo un nuevo capítulo de desarrollo de alta calidad para la globalización de la marca.

Tal y como afirmó Jeff ZHANG, director ejecutivo de la marca CHERY, en su presentación: "Cada una de nuestras innovaciones está impulsada por una aspiración original: «Por la familia». Creemos que un coche nunca es solo un medio de transporte, sino una parte del hogar". Esta declaración de marca, sincera y firme, caló hondo entre los invitados y los medios de comunicación presentes, convirtiéndose en la expresión de marca más emotiva de esta edición de AutoChina 2026.

Un nuevo comienzo estratégico: apoyar a diez millones de familias y contribuir al desarrollo del mundo como ciudadanos del mundo

Tras 23 años de desarrollo constante, CHERY se ha convertido en una marca automovilística internacional presente en más de 120 países y regiones, que da servicio a más de 4,5 millones de familias en todo el mundo. En promedio, una familia elige CHERY cada minuto. Desde el diseño de los productos hasta el arraigo de la marca, desde la cobertura de mercado hasta la integración local, CHERY siempre se ha mantenido fiel a su aspiración original de "velar por los desplazamientos familiares", convirtiendo la confianza de los usuarios en el motor principal de su progreso continuo.

En esta edición de AutoChina 2026, CHERY ha definido su rumbo hacia el futuro desde una perspectiva estratégica: dar servicio a 10 millones de familias de todo el mundo para 2030. Este objetivo no es solo una simple cifra de ventas, sino el compromiso solemne de CHERY con las familias de todo el mundo. Se trata de una elección estratégica de la marca centrada en el usuario y orientada a la responsabilidad, así como de una declaración de avance en la globalización que pasa de "salir al mercado internacional" a "integrarse en los mercados locales".

Apoyándose en sus maduras capacidades sistémicas globales, CHERY ha construido una red mundial de 8 centros de I+D, 36 bases de producción, más de 2000 concesionarios y más de 1800 centros de servicio. Practica con firmeza la filosofía de operación localizada de "En algún lugar, Para algún lugar, Ser parte de algún lugar" dondequiera que vendamos coches, echamos raíces allí; dondequiera que construyamos un hogar, logramos verdaderamente la simbiosis y la prosperidad conjunta con el mercado local, los usuarios y la sociedad.

Mejora del valor: con tres principios fundamentales como pilares, ponemos en práctica la filosofía de la marca "Por la familia"

"Para la familia" no es solo un eslogan, sino una filosofía de marca que impregna toda la cadena de tecnología, productos y servicios. Centrándose en las necesidades fundamentales de los usuarios familiares en materia de seguridad, espacio e inteligencia, CHERY toma estas tres prioridades como pilares estratégicos, lo que permite que todas las familias del mundo disfruten de una experiencia de movilidad de alta calidad, gran valor y gran fiabilidad.

La seguridad es lo más importante en los viajes en familia, y también el pilar fundamental de CHERY. La marca cumple con la norma de seguridad unificada a nivel mundial, cuenta con una estructura de carrocería de alta resistencia, está equipada con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de cobertura total y ha desarrollado un sistema de protección múltiple para las baterías, lo que permite una cobertura completa en materia de seguridad activa, seguridad pasiva, seguridad de las baterías y seguridad en todo tipo de situaciones, garantizando así a las familias de todo el mundo, independientemente de dónde se encuentren, una protección constante y tranquilizadora.

Además de la sólida garantía de seguridad, un espacio de viaje cómodo y práctico es también una exigencia fundamental para los usuarios familiares. Centrándose en las necesidades de desplazamiento de las familias en todo tipo de situaciones, CHERY crea un «segundo hogar» sobre ruedas con un diseño de espacio humanizado. Desde una distancia entre ejes ultralarga hasta una verdadera disposición de 3 filas y 7 asientos, desde un espacio interior flexible y modulable hasta una estructura de carrocería multifuncional, cubre plenamente las necesidades en todo tipo de situaciones, como los desplazamientos familiares, los viajes entre padres e hijos, las salidas con varias personas y el transporte de carga, permitiendo que todos los miembros de la familia se sienten cómodamente y viajen con total libertad.

Una seguridad fiable y un espacio confortable requieren una tecnología de vanguardia más inclusiva y fácil de usar que los potencie, con el fin de mejorar continuamente la experiencia de viaje. CHERY se adhiere al concepto de «tecnología pensada para las familias», promoviendo la inclusión global de tecnologías de alta gama. Equipado con el sistema Chery Super Hybrid (CSH) de sexta generación, equilibra una gran potencia con un bajo consumo de energía; tecnologías de vanguardia como la cabina inteligente, el control remoto del vehículo y el servicio de aparcacoches están al alcance de la mano; al mismo tiempo, sigue incorporando tecnologías de próxima generación como las baterías de estado sólido, la IA integrada y funciones avanzadas de aparcamiento, lo que permite a las familias de todo el mundo disfrutar de la comodidad y la eficiencia que aporta la tecnología de vanguardia a un coste asequible.

Garantía del sistema: tecnología, productos y servicios, la tríada hacia un futuro mejor

Para hacer realidad la visión original de la marca "Por la Familia" y el objetivo de llegar a diez millones de familias, CHERY se apoya en las capacidades de su sistema integral, creando un sistema de potenciación de ciclo cerrado que abarca desde la I+D básica hasta la gama de productos y, posteriormente, los servicios al usuario.

En primer lugar, CHERY sigue aumentando la inversión global en I+D, promoviendo la mejora iterativa de tecnologías híbridas, totalmente eléctricas, inteligentes y conectadas, así como de tecnologías de vanguardia. Con un desarrollo basado en plataformas y sincronizado a nivel mundial, garantiza el liderazgo tecnológico y la consistencia en la calidad, proporcionando una base técnica sólida para los viajes familiares a nivel mundial.

Gracias a su capacidad técnica en constante evolución, CHERY está acelerando la mejora de su gama de productos para las familias de todo el mundo. Para 2028, habrá creado una familia de productos completa que abarcará tres series —TIGGO, ARRIZO y HIMLA— compatibles con todas las modalidades de propulsión (PHEV, HEV y BEV), con más de 20 modelos. El TIGGO V, que hizo su gran debut en este salón del automóvil, integra las tres funciones de SUV, monovolumen y camioneta, liderando una nueva era de viajes familiares multifuncionales e interpretando a la perfección el significado del producto «Para la familia».

Centrándose en las necesidades de uso del vehículo a lo largo de todo su ciclo de vida de los usuarios de todo el mundo, y basándose en la marca de servicios CHERY FAMILY CARE lanzada hace un año, CHERY sigue mejorando su sistema de servicios, caracterizado por su calidez y fiabilidad. Con estándares de servicio unificados a nivel mundial, una respuesta de servicio adaptada a cada mercado y una atención al usuario que abarca todo el ciclo de vida del vehículo ofrece una protección profesional que acompaña al usuario durante todo el proceso de uso del vehículo, proporcionando una experiencia de servicio global unificada que transmite tranquilidad, seguridad y comodidad.

De 4,5 millones a 10 millones, no solo se trata de un salto en la escala de usuarios, sino también de una mejora de la responsabilidad de la marca; de marca global a ciudadano global, no solo se trata de una profundización de la presencia en el mercado, sino también de la sublimación del concepto de valor. De cara al futuro, CHERY seguirá fiel a su aspiración original de «Por la familia», creará una mejor experiencia de viaje para las familias de todo el mundo y avanzará hacia un nuevo y mejor futuro junto a cientos de millones de familias.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

Conoce más de Chirey I OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:Facebook: CHIREY I OMODA JAECOOInstagram: CHIREYI OMODA JAECOOTikTok: CHIREYI OMODA JAECOOSitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965660/CHIREY.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/por-la-familia-hacia-un-futuro-mejor-la-nueva-propuesta-de-chery-hace-su-debut-mundial-en-auto-china-2026-302753449.html

FUENTE CHIREY