Ecuador y República Dominicana refuerzan cooperación bilateral en migración y asistencia consular

Representantes de alto rango de los gobiernos de Ecuador y República Dominicana han avanzado este viernes en el fortalecimiento de su cooperación en materia de movilidad humana y asistencia consular tras la celebración en Guayaquil de la III Comisión Binacional sobre Migraciones y Cooperación Consular.

Durante la reunión, las delegaciones de ambos países han analizado cuestiones clave relacionadas con los flujos migratorios entre sus territorios, así como iniciativas orientadas a fomentar una migración "segura, ordenada y regular". También revisaron los instrumentos migratorios actualmente en vigor y aquellos que se encuentran en fase de negociación.

El encuentro estuvo encabezado por los viceministros Saúl Pacurucu y Opinio Díaz Vargas, quienes han reiterado la voluntad compartida de reforzar la cooperación bilateral, combatir la migración irregular y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

En este contexto, ambas partes han subrayado la firma de un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Consular, destinado a mejorar los mecanismos de asistencia y protección a sus ciudadanos en terceros países donde no dispongan de representación consular propia.

Las delegaciones han coincidido además en poner en valor el impulso de las relaciones bilaterales, que tendrá continuidad con la próxima visita oficial del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, a su homólogo dominicano, Luis Abinader.