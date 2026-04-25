Comicios locales palestinos acaban con un 53 % de participación y sin incidentes graves

Jerusalén, 25 abr (EFE).- La participación en las elecciones locales celebradas este sábado en Cisjordania ocupada y en una localidad de la Franja de Gaza alcanzó el 53,4 %, en una jornada que se desarrolló sin incidentes graves aunque en un entorno de tensión por la violencia de colonos que sufren a diario los pueblos palestinos.

Si bien se temía que los colonos pudieran boicotear los comicios, finalmente solo se reportaron algunos incidentes en las gobernaciones de Toubas y de Nablus, según informó a EFE la organización prodemocracia Al Marsad, que desplegó más de 500 observadores para verificar su buen funcionamiento.

La participación publicada por la Comisión Electoral Central (CEC) palestina fue así igual a la registrada en la segunda fase de las últimas elecciones locales, celebrada en marzo de 2022, e inferior al 64,7 % de la primera fase de esos comicios, que tuvo lugar en diciembre de 2021.

A los comicios locales de 2021 y 2022 no se presentó el grupo islamista Hamás, en protesta por la cancelación de las elecciones parlamentarias palestinas que estaban previstas para mayo de 2021.

Este sábado, Hamás tampoco iba en las listas electorales al no suscribir una condición impuesta a los candidatos: su compromiso con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, reconociendo así al Estado de Israel.

El boicot de Hamás se extendió en 2021 a la Franja de Gaza, donde gobierna de facto desde 2007, pero este sábado el grupo islamista permitió a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania, organizar unos comicios locales en la localidad gazatí de Deir al Balah.

En 20 años los palestinos de Cisjordania solo han podido votar en las elecciones municipales, ya que las últimas presidenciales se celebraron en 2005 y las últimas legislativas en 2006.

En el caso de Gaza, los habitantes de Deir al Balah son los primeros en votar desde 2006, ya que Hamás no autorizó la celebración de elecciones locales en todo este tiempo, en medio de los enfrentamientos con Fatah -partido que lidera la ANP-, al que echó de la Franja en 2007.

La participación en de Deir al Balah (centro) alcanzó el 22,6 %, menos de la mitad de la media general registrada contando con Cisjordania.

Las votaciones en la ciudad menos afectada por la ofensiva israelí, que ha arrasado la Franja y mantiene ocupado más de la mitad de su territorio, se desarrollaron en su mayoría en carpas con urnas de madera y papeletas impresas localmente, debido a la prohibición israelí a la entrada de los materiales electorales.

Gaza, donde más de 72.000 personas han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023, vive un alto el fuego desde hace más de seis meses roto por ataques israelíes diarios, aunque este sábado no se reportó ninguno mortal en el territorio palestino.

El Comité Electoral anunciará el domingo los resultados de las elecciones.

Al Bireh (Cisjordania), 25 abr (EFE).- Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron este sábado en un clima de normalidad hasta el momento, aunque desde la Comisión Central Electoral (CEC) y entes observadores del proceso siguen advirtiendo que los comicios podrían ser boicoteados por colonos israelíes principalmente en las zonas rurales.

Las urnas se abrieron a las siete de la mañana hora local para el más de millón de votantes con derecho al sufragio en estas quintas elecciones municipales palestinas y permanecerán dispuestas hasta las siete de la tarde.

A partir de entonces, comenzará el recuento público de votos, al que pueden asistir vecinos, periodistas y candidatos.

Un total de 90 ciudades en Cisjordania tenían la posibilidad de celebrar elecciones este sábado, pero en la práctica en 42 de ellas no habrá votación ante la concurrencia de tan solo una lista electoral, que ganará por aclamación.

Es el caso de ciudades clave para Cisjordania como Ramala, su capital administrativa, o Nablus.

Así, una de las urbes que se ha erigido como más relevante para este proceso es Al Bireh, donde la CEC adelantó a EFE que la "competencia será más reñida".

Un total de 21.000 personas, de los 92.000 habitantes censados, están llamadas a votar en los 11 centros repartidos por todo Al Bireh, donde los electores coinciden en que la prioridad es "frenar la expansión de los colonos".

"Es una situación insostenible, crecen y crecen cada vez más. Cuando hay algún problema, Israel siempre se pone de su lado e incluso nos disparan", comenta Salib, un lugareño de 50 años mientras muestra su dedo manchado de tinta con el que certificó su voto.

A las puertas de la escuela primaria mixta Moghtarebi Al Bireh, Amer y Ahmad, que podrán votar hoy por primera vez debido al cambio electoral que rebaja el umbral de los 25 a los 23 años, coinciden en que esta cita debe servir, entre otras cosas, para atajar el "problema colono".

"Pensamos que esta es una forma de votar por candidatos que de verdad quieran involucrarse y resolver esto. Tenemos que manifestarlo a través del voto porque incluso pronunciarnos públicamente sobre esto puede ser peligroso", comenta Amer.

En Al Bireh, los candidatos también aprovecharon las primeras horas para emitir su papeleta y conversar con los vecinos. Es el caso de Salwa Quran, que se postula bajo la lista de Fatah, partido que mantiene la hegemonía de la política cisjordana históricamente.

"Tenemos dos asentamientos colonos a nuestro alrededor, yo quiero apoyar a nuestra gente para que tengan la oportunidad de quedarse en sus hogares, abastecer sus servicios y no cobrarles impuestos", afirmó Quran, que como política forma parte de la cuota del 30 % obligatoria establecida para poder presentar una lista electoral.

Estos comicios se desarrollan también en un contexto de presión por parte de organismos como la UE o la ONU hacia la Autoridad Nacional Palestina para que favorezca la transparencia, si desea seguir recibiendo financiación internacional.

En la práctica, esto ha resultado en la modificación de la ley electoral que, entre otras variaciones, incluye ahora que todos los partidos o candidatos independientes (un 88 % del total) se comprometan con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí.

Esto ha dejado fuera de juego a Hamás, cuyo ala política administra la Franja de Gaza y mantiene desde hace dos décadas una disputa abierta con Fatah.

En anteriores citas electorales municipales palestinas, la media de participación fue del 47 %, una cifra que desde la CEC esperan pueda ser igualada pero que, debido al grado de insatisfacción popular con partidos como Fatah, al que acusan de servir a los intereses de Israel, podría no igualarse.