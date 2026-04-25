La Larga da inicio a la 22ª Sandberg PalmaVela

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela ha comenzado este sábado con la salida de La Larga, su regata offshore, en la que una flota de 35 embarcaciones ha partido desde el Real Club Náutico de Palma para cubrir el recorrido previsto por el archipiélago balear.

A las 13.05 horas, la flota tomó la salida en la bahía de Palma con viento del Sur-Suroeste (200º) y de una intensidad de entre 10 y 13 nudos, poniendo rumbo hacia La Rápita en el inicio de sus respectivos recorridos. Seis clases, IRC, ORC 0, ORC 1, ORC 2-3, ORC A2 -la más numerosa y con tripulaciones reducidas a dos regatistas- y la clase Mini 6.50, participan en la regata.

El Comité de Regatas ha establecido tres recorridos en función de las clases y sus esloras, con distancias que oscilan entre las 195 y las 295 millas náuticas.

El recorrido más largo, de casi 300 millas, está reservado para los IRC, los barcos de mayor eslora de la flota, como el 'Tilakkhana II', de 30 metros, que cuenta con la campeona olímpica y regatista oceánica española Támara Echegoyen. Las embarcaciones irán de Palma hasta La Rápita, rodeando Formentera, las islas de Vedrà y Vedranell, y regresarán por la zona de Espardell y Porto Colom antes de la llegada. Los IRC podrían completar el recorrido durante la madrugada del lunes, con llegadas estimadas entre las 04.00 y las 07.00 horas.

El segundo recorrido, de unas 230 millas, es el que están completando las clases ORC 0, ORC 1 y Mini 6.50 e incluye el paso por La Rápita y Espardell antes de dirigirse hacia Porto Colom y finalmente a la llegada. Las clases ORC 2-3 y ORC A2 disputan un recorrido de aproximadamente 195 millas que propone un trazado más directo con el paso por Espardell, Porto Colom y llegada. El tiempo límite para completar La Larga para todos los barcos es las 10.00 horas del martes 28 de abril.