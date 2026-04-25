Hansi Flick: "Hemos celebrado la victoria, es una situación increíble"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró "la victoria" y no el título de Liga en Getafe, pensando en ir partido a partido y no en si caerá en el Clásico de dentro de dos semanas, dando mérito a su equipo por la "calidad y la confianza".

"Hemos celebrado la victoria (no el título). Lo dije antes del partido, solo estábamos centrados en el trabajo que teníamos que hacer hoy. Agradezco cómo han jugado, no era fácil estar centrado, defender, no está hecho, quedan cinco partidos y nos centramos en el siguiente partido", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana fue preguntado si prefería ganar la Liga la próxima jornada o dentro de dos contra el Real Madrid. "Centrados en el siguiente partido, y no pensar en el futuro. Tenemos que prepararnos bien, no será fácil tampoco y hacer nuestro trabajo", afirmó tras meter once puntos a los blancos.

"En la primera parte jugamos bien, y ahí estaba Roony. Después Marcus usó el espacio, lo hablamos en el descanso. Estoy contento por el equipo, y por él", añadió, hablando de posibles sustitutos del lesionado Lamine Yamal.

Por otro lado, Flick valoró la ovación del Coliseum a Pedri. "Es cómo Pedri juega, su actitud, su calidad, lo enseña, y la gente tiene respeto por eso, los rivales", apuntó, resaltando que ganaron, con lo que no quiso hablar del estado del césped.

"Es una buena sensación con el equipo, después del último partido, era positivo, y hoy lo enseñaron. Tenemos la calidad pero también la confianza, era necesario. Estoy contento por el equipo, por el club, por los aficionados, es una situación increíble", terminó.