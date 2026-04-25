Enrique Santiago (IU) insiste en la urgencia de que España salga de una OTAN que sólo está "al servicio de EEUU"

El portavoz parlamentario de IU y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha insistido este sábado en la urgencia de que España salga de la OTAN, una organización que, a su juicio, está "al servicio de Estados Unidos", máxime cuando la Administración Trump es "el mayor factor de distorsión de la paz en el mundo".

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo del acto por el 40 aniversario de la fundación de IU que se ha celebrado en la sede de UGT, Santiago ha señalado que la OTAN es un organismo que está "absolutamente muerto" porque en la actualidad está inmerso en una campaña de guerras que sólo busca el "enriquecimiento personal" de Trump y de las emprasas de sus "amigos oligarcas".

En este contexto, el líder del PCE sostiene que un país como España, y con él el retso de países de la UE, no pueden estar confiando su defensa en una OTAN que está "al servicio de enriquecer a grupos económicos del otro lado del Atlántico".

"Nosotros, desde luego, tenemos claro que, de una forma u otra, tenemos que salir de la OTAN optando por un modelo de seguridad compartida para todo el continente europeo y revitalizando lo que fueron la Conferencia de Helsinki de 1975 y el Acuerdo de París de 2015", ha concluido.