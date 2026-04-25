El aeropuerto de Teherán retoma este sábado vuelos internacionales a varios destinos, incluidos Turquía y China

El aeropuerto de la capital de Irán, Teherán, retomará este sábado los vuelos internacionales a varios destinos, entre ellos Turquía y China, en el marco del alto el fuego pactado a principios de abril tras más de un mes de ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el aeropuerto reiniciará el 25 de abril las rutas a Estambul, Mascate --la capital de Omán--, y Pekín. "Los vuelos de carga operarán con normalidad", ha agregado.

Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas --prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump-- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afectó a toda la región de Oriente Próximo.