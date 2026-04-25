La escritora uruguaya Natalia Figueroa explora la memoria y la diáspora desde Australia

Edurne Morillo

Sídney (Australia), 25 abr (EFE).- La escritora australiana-uruguaya Natalia Figueroa Barroso utiliza la escritura como puente para reconectar con su pasado familiar, según relata en una entrevista con EFE, en la que subraya su necesidad de entender sus orígenes y de dar voz a las historias silenciadas de sus raíces afroindígenas y de la diáspora latinoamericana.

Hija de emigrantes uruguayos que abandonaron su país durante la dictadura militar (1973-1985), Figueroa creció entre Australia y Uruguay, en una historia atravesada por el desarraigo y la reconstrucción.

Sus padres llegaron a Sídney tras experiencias de persecución política: su madre emigró por la actividad militante de familiares, mientras que su padre fue detenido durante varios días por retirar propaganda política de las calles.

"Vinieron con una valija, una olla, un sartén y poco más", recuerda la autora sobre sus abuelos paternos, de origen afroindígena, que buscaron en Australia una comunidad donde escapar del racismo vivido en Uruguay.

Se instalaron en barrios populares de Sídney y trabajaron largas jornadas para pagar el coste del viaje y rehacer su vida.

Figueroa nació en Australia, pero pasó parte de su infancia en Montevideo antes de regresar definitivamente siendo niña. Esa ida y vuelta marcó su identidad: "siempre me sentí inmigrante, aunque nací acá", explica.

El vínculo con la escritura surgió en un momento de silencio. Tras su regreso a Australia, dejó de hablar durante un tiempo, afectada por el cambio de entorno, y fue entonces cuando una profesora le entregó un diario.

"Empecé a escribir lo que no podía decir", cuenta. En esas páginas iniciales, mezclaba idiomas y sonidos, escribiendo en inglés con fonética española, en un proceso que reflejaba su propia adaptación lingüística y cultural.

Su primer reconocimiento llegó con un texto que nació como poema sobre su abuela, 'Abuela's mark' (Marca de abuela), y que luego transformó en relato corto, publicado posteriormente y seleccionado incluso para materiales educativos en Australia.

"Ahí pensé que tal vez podía hacer esto en serio", señala sobre ese punto de inflexión.

La autora dio un paso más en su trayectoria con la publicación de su primera novela en 2024, 'Hailstones fell without rain' (Granizos cayeron sin lluvia) en la que aborda la historia reciente de Uruguay desde una perspectiva íntima y familiar, atravesada por la dictadura y sus consecuencias.

La obra recupera relatos de sus ancestros y pone el foco en las identidades afroindígenas, así como en las experiencias de migración forzada, conectando pasado y presente a través de la memoria.

Según explica, escribir esta novela fue también un ejercicio de reconstrucción personal y colectiva, una forma de acercarse a historias que no siempre aparecen en los relatos oficiales y de reivindicar tradiciones y saberes que han sido invisibilizados.

Además de esta obra, Figueroa ha publicado poemas, relatos y ensayos en distintos espacios literarios. Entre ellos, destaca el ensayo 'A guide to the colonisation of my mother tongue' (Guía de la colonización de mi lengua materna), estudiado en ámbitos académicos internacionales, así como su participación en antologías fuera de Australia.

En su obra, Figueroa aborda la migración, la memoria y la identidad, con especial atención a sus raíces afroindígenas, una herencia que considera invisibilizada. "Hay historias que no se cuentan. Es importante escribirlas", afirma.

Cada regreso a Uruguay es para ella profundamente emocional. "Cuando piso la tierra, me pongo a llorar", dice, un vínculo que atraviesa toda su escritura.

Lejos del circuito literario tradicional, la autora compagina su carrera con un trabajo en la construcción en Australia, con jornadas de hasta doce horas diarias. Sin embargo, en lugar de ser un obstáculo, ese entorno alimenta su mirada: "ahí también hay poesía, hay filosofía", sostiene.

Actualmente trabaja en una nueva novela con elementos distópicos que, según adelanta, busca reflejar problemáticas contemporáneas desde una perspectiva crítica, mientras que el próximo mayo participará en varios paneles del Festival de Escritores de Sídney (SWF). EFE

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