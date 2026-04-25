Ataques rusos durante la noche causan daños y al menos 16 heridos en Ucrania

Berlín, 25 abr (EFE).- Los ataques rusos durante la noche causaron daños materiales y al menos 16 heridos en Ucrania, según cifras facilitadas por las autoridades ucranianas.

En la región de Dniper el número de heridos ascendió a 14 mientras que en Odesa fue de 2, según las autoridades regionales respectivas.

“Catorce personas resultaron heridas en el ataque enemigo contra Dniper, entre ellas un niño. Un niño de 9 años se encuentra entre las víctimas. Recibió asistencia médica y será tratado de forma ambulatoria”, escribió el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram.

Posteriormente, el jefe del Consejo Regional de Dniper, Mikola Lukashuk, informó de seis personas desaparecidas.

Además, se produjeron incendios y cinco edificios residenciales sufrieron daños.

En Odesa, los rusos lanzaron un ataque con drones que dejó al menos dos personas heridas, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Kiper, en Telegram.

"Durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron un nuevo ataque masivo contra la región de Odesa utilizando drones. En la zona sur se produjeron daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria. Lamentablemente, dos personas resultaron heridas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", escribió Kiper. EFE