Araqchí se reúne en Islamabad con autoridades militares y de seguridad pakistaníes

Islamabad, 25 abr (EFE).– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantuvo este sábado una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.

En la reunión, según pudo verse en las imágenes difundidas por las autoridades pakistaníes y replicadas también por medios iraníes estuvieron, además de Araqchí y Munir, el asesor de seguridad nacional y jefe del servicio de Inteligencia del Ejército pakistaní, Asim Malik; el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi y el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi.

También estuvieron el embajador de Irán en Islamabad, Alireza Amiri Moghaddam; y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

No se informó del contenido del encuentro.

Araqchí llegó anoche a Islamabad con el único objetivo declarado de reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear las negociaciones de paz para resolver la crisis regional.

Según informó ayer el Ministerio de Exteriores de Pakistán en un comunicado, Araqchí mantendrá encuentros al más alto nivel para discutir "los últimos acontecimientos regionales, así como los esfuerzos en curso para la paz y la estabilidad regional".

Al poco de conocerse el viaje de Araqchí, el gobierno de los EE.UU anunció que este sábado viajarían a Islamabad los enviados especiales del presidente Donald Trump para estas negociaciones, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff para retomar los contactos presenciales.

La administración de Trump indicó que el viaje se daba tras un pedido iraní para retomar las negociaciones presenciales y tras haber identificdo "algunos avances" por parte de Teherán.

Sin embargo, las autoridades iraníes han indicado categóricamente esa apreciación estadounidense y sostienen que reunión no se producirá al menos en este momento.

De hecho Araqchi tiene previsto continuar hoy mismo su viaje rumbo a Omán y posteriormente a Moscú.

La presencia de Araqchi en Islamabad es en cualquier caso un avance en el contexto de las negociaciones de paz, previstas originalmente para el pasado miércoles pero que quedaron en estado de espera ante la negativa iraní a viajar a Islamabad si antes EE.UU no eliminaba sus restricciones a la navegación comercial iraní y el bloqueo a sus puertos. EFE