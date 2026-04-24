Una muestra del archivo fotográfico del amigo íntimo de Dalí arroja nueva luz a su vínculo

Figueres (España), 24 abr (EFE).- El Museo del Empordà, la sala L'Escorxador y la Casa Natal de Salvador Dalí acogerán desde el próximo sábado en su Figueres natal, en el noreste de España, una exposición de instantáneas del archivo fotográfico del que fue amigo íntimo del maestro, Melitó Casals 'Meli'.

La muestra, denominada 'Objectiu Meli' (Objetivo Meli), pone en valor un archivo con cientos de miles de originales en diferentes formatos y en las que destaca la presencia de Dalí y su esposa Gala, y arroja nueva luz sobre sus vínculos.

La exposición, que se podrá ver hasta el próximo 13 de septiembre, propone una mirada amplia sobre la trayectoria como fotógrafo de Meli, que documentó los grandes cambios sociales y paisajísticos del Empordà.

'Objectiu Meli' se articula en esos tres espacios y profundiza en la estrecha relación entre el autor de las instantáneas y Salvador Dalí, que trabajaron conjuntamente durante más de cuatro décadas.

La Casa Natal expone una fotografía de la boda de Dalí y Gala y una obra que el pintor regaló a Meli, en el que reproducía la silueta de su cara sobre unos pies de esfinge.

Uno de los comisarios, Manel Gràvalos, aseguró, durante la presentación este viernes de la exposición, que la muestra cuenta "con fotografías dignas de estar colgadas en cualquier museo del mundo".

Jordi Meli, el hijo del protagonista y responsable del fondo de su padre, explicó que disponen de "muchas más imágenes que, poco a poco, irán saliendo a la luz".

El documentalista de la exposición, Santi Coll, recordó que Melitó Casals y Salvador Dalí eran amigos y que la muestra lo pone de relieve: "Dalí trabajó con los mejores fotógrafos del mundo, pero el fotógrafo de Dalí fue Meli. Meli fue el fotógrafo de cabecera de Dalí".

Los dos se conocieron en 1948 y desde el año siguiente y hasta la muerte del pintor en 1989 colaboraron y estuvieron en contacto.

El proyecto de esta exposición comenzó hace dos años y se han utilizado cerca de 400 fotografías entre la muestra y el catálogo. EFE