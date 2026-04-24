Agencias

Un muerto y un herido grave en la región rusa de Bélgorod en ataque ucraniano con drones

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Moscú, 24 abr (EFE).- Una persona murió este viernes en la región rusa de Bélgorod y otra resultó herida, como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, Kiev atacó un vehículo en una aldea de la región, lo que causó la muerte de una mujer.

El conductor del coche fue herido de gravedad y se encuentra ahora en cuidados intensivos, agregó Gladkov en un mensaje en su canal en MAX, el canal de mensajería instantánea ruso.

Según las estadísticas oficiales, solo este año más de 55 personas fallecieron en Bélgorod por ataques ucranianos contra esa región fronteriza.EFE

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