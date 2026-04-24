Tecnología QLED de Samsung, innovación que prioriza la salud ocular

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2026

Samsung trabaja por integrar sistemas que mitigan la fatiga ocular y eliminan componentes nocivos, estableciendo así un nuevo equilibrio entre el entretenimiento de alto nivel y el bienestar físico del espectador.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En una era donde la vida cotidiana transcurre inevitablemente frente a un monitor, la industria tecnológica enfrenta un nuevo paradigma, la calidad de imagen ya no es suficiente si no va acompañada de un compromiso con la salud del usuario.

Samsung Electronics ha tomado el liderazgo en esta transición, transformando la manera en que se conciben las pantallas para que el tiempo dedicado al trabajo, el estudio o el entretenimiento sea, ante todo, una experiencia que cuide la integridad visual.

El impacto de la exposición prolongada a la luz azul se ha convertido en un factor crítico de salud pública, asociado directamente con la fatiga ocular y alteraciones en los ciclos de descanso. Ante esta problemática, la innovación tecnológica se presenta como la solución necesaria para mitigar los efectos de una rutina digital cada vez más demandante.

Innovación Adaptativa: El Modo EyeComfort

Uno de los pilares de esta propuesta es el modo EyeComfort, una funcionalidad diseñada para que la pantalla responda de manera inteligente a su entorno. A través de un ajuste automático basado en la luz ambiental y los horarios naturales de amanecer y atardecer, esta tecnología logra reducir la exposición a la luz azul. Este enfoque no solo optimiza la visualización de contenidos, sino que transforma la experiencia en algo menos demandante para la vista, permitiendo disfrutar de largas jornadas frente al televisor con una comodidad sin precedentes.

QLED y Quantum Dots: Estabilidad Visual y Fidelidad Cromática

La sofisticación de la tecnología QLED de Samsung reside en sus Quantum Dots (puntos cuánticos), partículas semiconductoras que permiten un control lumínico a nivel de píxel. Este avance técnico es fundamental para la salud visual, ya que logra negros más profundos y colores uniformes, evitando los cambios bruscos de imagen que obligan al ojo a una adaptación constante. Al proporcionar una imagen más estable, se reduce significativamente el esfuerzo ocular necesario para procesar la información visual.

Además, la pureza del color en estas pantallas no es solo una cuestión estética. Al utilizar un panel LED azul sobre el cual se aplica una capa de puntos cuánticos, se logra transformar la luz en colores puros con precisión molecular. Esta arquitectura evita mezclas no deseadas y garantiza una separación exacta entre rojo, verde y azul, una característica que define a las pantallas que cuentan con la certificación 'Real Quantum Dot Display' otorgada por TÜV Rheinland, organización internacional con sede en Alemania.

Un Compromiso Ético: La Política de Cero Cadmio

Más allá de la luz y el color, el bienestar del espectador depende de la seguridad de los materiales utilizados en la fabricación de los dispositivos. Mientras que algunas pantallas en el mercado aún emplean cadmio, una sustancia perjudicial para los seres humanos y restringida por la Directiva sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) de la Unión Europea, Samsung ha implementado una política estricta de cero cadmios.

Incluso cuando las regulaciones en ciertos países permiten hasta 100 partes por millón (ppm) de este elemento, Samsung ha optado por eliminarlo por completo de sus procesos. Este compromiso está respaldado por estándares globales como la certificación SGS, asegurando que los dispositivos están libres de metales pesados y sustancias peligrosas. De esta manera, la marca refuerza un enfoque integral que protege tanto la salud del usuario como la del planeta.

Es así como la propuesta de Samsung en tecnología QLED representa un avance donde la potencia visual y el bienestar humano convergen. Al integrar certificaciones internacionales y políticas de materiales seguros, la compañía no solo mejora cómo se ve el contenido, sino que establece un nuevo estándar de cuidado y salud para los espectadores en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964735/Samsung_Quantum_Dots_QLED.jpg

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FUENTE Samsung Mexico