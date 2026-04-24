Agencias

Sheinbaum se reúne con directora de Petrobras para acordar colaboración con Pemex

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió este viernes en Palacio Nacional con Magda Chambriard, la directora de la estatal petrolera brasileña petrobras donde se acordó una colaboración con estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales. EFE

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