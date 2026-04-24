Presidencia chipriota de UE pide estrechar lazos con Líbano y Siria ante crisis regional

Nicosia, 24 abr (EFE).- La presidencia chipriota de turno de la Unión Europea (UE) llamó este viernes a estrechar lazos con el Líbano y con Siria con vistas a promover una "desescalada permanente" en Oriente Medio, al inicio de una cumbre en la que participarán los Veintisiete y líderes de estos y otros países de la región.

"Necesitamos hacer mucho más para reforzar nuestra cooperación", dijo el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE de la que es anfitrión en Nicosia.

Aunque señaló que el Pacto por el Mediterráneo es "un primer paso muy importante" en esa dirección, dijo que hoy se pondrá sobre la mesa "una propuesta muy específica" para "trabajar más" con los socios regionales de la UE.

Además de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, en la segunda ronda de discusiones prevista en la agenda de hoy participarán los líderes del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). Esta sesión estará centrada en los contactos diplomáticos para lograr la paz en la región y para la reapertura de Ormuz.

Estos países "confían en la UE y quieren trabajar con nosotros", dijo el mandatario chipriota. "No será posible lograr una desescalada permanente en la región sin una participación activa de la UE", añadió.

En particular, planteó iniciar discusiones con el Líbano "para alcanzar un acuerdo estratégico", así como "hallar un enfoque paso a paso con Siria" que permita eventualmente un levantamiento de las sanciones que la UE aún mantiene sobre este país si Damasco "cumple" con las medidas que reclama Bruselas, relacionadas con la transición democrática y la lucha antiterrorismo, entre otras.

Las conversaciones en Chipre entre la UE y los países de Oriente Medio llegan tras la prórroga del alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciada por Donald Trump, después de las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos de ambas partes.

Pese a la tregua, Israel continuó con sus ataques en el sur del Líbano y los justificó como una represalia ante lanzamientos de cohetes de Hizbulá, que no ha participado en las conversaciones de paz.

La cumbre se celebra en Chipre bajo medidas excepcionales de seguridad debido a su cercanía a la zona de conflicto, y tras el ataque con drones de origen iraní que sufrió el mes pasado una base británica al sur de la isla mediterránea. EFE

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