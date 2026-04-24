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Pakistán mata a más de 20 presuntos talibán paquistaníes en una operación cerca de la frontera con Afganistán

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Las Fuerzas Armadas de Pakistán han anunciado este viernes la muerte de más de 20 presuntos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

Así, han indicado que la operación tuvo lugar el 21 de abril y ha agregado que durante la misma murieron 22 sospechosos tras "un intenso intercambio de disparos", al tiempo que han afirmado que un niño de diez años murió a causa de los disparos de los presuntos integrantes de TTP.

"Debido a su cobardía y al temor de ser capturados con vida, los extremistas recurrieron a disparos indiscriminados, lo que causó el martirio de un inocente niño de diez años", han sostenido en un comunicado, en el que han afirmado que las fuerzas de seguridad incautaron armas y municiones tras el enfrentamiento.

Por último, han recalcado que las operaciones siguen activas en la zona y han asegurado que las mismas "seguirán a todo ritmo para acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y respaldado desde el extranjero". "El sacrificio de vidas inocentes reforzará aún más nuestra determinación", han zanjado.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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