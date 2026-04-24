Michael Rooker (The Walking Dead), invitado especial a la Comic-Con de Málaga, en España

Málaga (España), 24 abr (EFE).- El actor y productor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie 'The Walking Dead', asistirá como invitado especial a la segunda edición de la San Diego Comic-Con de la ciudad española de Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre.
Rooker también interpretó el personaje de Yondu Udonta en 'Guardians of the Galaxy' y ha participado en otros títulos como 'Days of Thunder' (Días de trueno, 1990) -protagonizada por Tom Cruise, Robert Duvall y Nicole Kidman- o 'Tombstone' (1993) -con un elenco encabezado por Kurt Russell y Val Kilmer-.
La organización, que abrió en la víspera una preventa de entradas exclusiva para quienes asistieron a la primera edición de 2025, anunció la visita de Rooker este viernes en sus redes sociales.
El actor y productor es el tercer invitado especial anunciado por la Comic-Con de Málaga tras el guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith y el dibujante John Romita, Jr.
Kevin Smith es conocido por títulos como 'Clerks' (1994), 'Mallrats' (1995), 'Chasing Amy' (1997), 'Dogma' (1999) o 'Jay and silent Bob strike back' (2001).
Además de su trabajo en el cine, Smith ha escrito cómics para Marvel y DC, ha dirigido proyectos de terror como 'Tusk' (2014) y se ha convertido en una figura clave en el mundo del pódcast con su red SModcast.
Por su parte, John Romita, Jr., que tuvo a su padre como maestro, cuenta con una trayectoria de más de treinta años que le ha convertido en uno de los artistas más icónicos de Marvel.
Romita es autor de títulos como 'The invincible Iron Man' (1979), 'The amazing Spider-Man' (1984), 'The uncanny X-Men' (1986), 'Daredevil: The man without fear' (1993), 'Kick-Ass' (2008), 'The Avengers: The heroic age' (2010) o 'Superman Year One' (2019). EFE