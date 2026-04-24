Lácteos Martínez-Queso Los Cameros, la quesería más premiada de la XVI Edición de GourmetQuesos

Lácteos Martínez-Queso Los Cameros, con un total de cinco medallas, se ha coronado como la quesería más premiada en la XVI Edición de GourmetQuesos, según informa la compañía.

En concreto, la quesería riojana se ha hecho con cinco medallas, que se desglosan en dos oros, un Gold ICEX, una plata y un bronce, durante la celebración del Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026.

De esta forma, los galardones han recaído en el queso de mezcla semicurado Los Cameros, que se ha hecho con un oro dentro de la Categoría 7, así como con el Gold ICEX dentro del epígrafe 'Cheese from Spain Awards'. Además, también han sido reconocidos su queso de vaca añejo Señorío de Cameros, con un oro, mientras que el queso de mezcla curado 'Etiqueta Roja' ganó una plata y del cabra semicurado Los Cameros, un bronce.

Unos quesos que también llegan a mercados internacionales, ya que la familia Martínez exporta actualmente a más de 25 países, entre los que figuran Australia, Estados Unidos, México, Austria, Reino Unido, Irlanda, Israel, Guatemala, Chile, Canadá, Francia, Colombia, Alemania, Marruecos, Hong Kong y Panamá, entre otros.