José Bordalás, sobre Hansi Flick: "Cada uno debería hablar de su equipo, no de los rivales"

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, celebró este viernes que su equipo se haya "ganado el derecho a no tener que pensar en la clasificación" a estas alturas de temporada, al mismo tiempo que confesó sentir "una gran tristeza" por Lamine Yamal después de su lesión y pidió a sus compañeros de profesión "pensar más en su equipo" y "no fijarse en el rival".

"Nos hemos ganado el derecho a no tener que pensar en la clasificación, obviamente. Y es muy importante a estas alturas del campeonato", señaló el técnico alicantino en la rueda de prensa previa del encuentro de este sábado ante el FC Barcelona de la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Sin embargo, destacó que deben "intentar trabajar con esa mentalidad ganadora cada día, porque no vale soñar". "Aquí se trata de tener esa mentalidad. Soñamos todos los días, pero al final si no tienes mentalidad para conseguir cosas, es muy difícil. Eso es lo que intento inculcar a estos chicos, que la verdad que están haciendo una temporada fantástica", elogió.

"Soy un entrenador con mentalidad ganadora. Afortunadamente, hemos subido un número de puntos muy importante y que nos hemos ganado ese privilegio de no tener que mirar la clasificación, pero sí que es verdad que estábamos realmente mal en cuanto a puntos, en cuanto a clasificación, y ahora a intentar disfrutar de este tramo final", completó.

Bordalás avanzó que su equipo "se ha recuperado francamente bien" después de jugar "partidos muy seguidos". "Todavía quedan horas hasta el partido y mañana decidiremos el once que consideremos más competitivo para el partido de mañana", afirmó.

Además, valoró la lesión de Lamine Yamal, con la que "no" sintió "alivio". "Siempre quiero que estén los mejores, sin duda, porque aparte de entrenador soy aficionado y quiero ver a los mejores en el campo siempre. Pero eso nos ha pasado a todos, siempre tienes bajas. El Barça tiene una grandísima plantilla, es uno de los mejores equipos de Europa. Va líder con muy buena diferencia por méritos propios. Es un grandísimo equipo y tenemos que hacer un partido muy serio si queremos conseguir un buen resultado", analizó.

"No pensé nada especial. Siempre que un jugador se lesiona me apena, sea de mi equipo o de cualquiera. Porque yo juego a fútbol y sé lo que supone las lesiones. Desafortunadamente, yo tuve que dejar el fútbol muy jovencito, con 17 años, por graves lesiones. Y sé lo que supone para cualquier jugador. Cuando se lesiona un jugador, y sobre todo Lamine, una gran tristeza por él. Sobre todo, porque el jugador lo pasa realmente mal", agregó.

Bordalás sabe de "la dificultad" que supone enfrentarse al Barça, "el equipo más en forma en Liga". "No va a ser sencillo. Es un equipazo y hay una diferencia abismal en muchos aspectos. Pero nosotros no pensamos en los últimos partidos aquí en Liga, ni mucho menos. Lo afrontamos con esa mentalidad", comentó.

"Nosotros no sacamos del partido a nadie. Nosotros intentamos competir a nuestro mejor nivel y con la ayuda de nuestra magnífica afición y en nuestro campo, a conseguir buenos resultados, que sabemos que no es sencillo, contra rivales de la dimensión del FC Barcelona", dijo.

Y abordó su relación con Hansi Flick, al que dijo que tiene que "hablar de su equipo" y "no de los rivales". "Yo tengo buena relación con todos los entrenadores y no tengo ningún problema. Lo único que siempre hay que no perder el foco. Y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores. Hablar de nuestro equipo, no de los rivales", aconsejó.

Finalmente, el alicantino quizo zanjar el episodio en el que su jugador Juan Iglesias acusó al capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, de meterse con su mujer durante el partido del miércoles, tapándose la boca. "Eso ya está olvidado. Se ha solucionado todo y Juan es un chaval fantástico", dijo.