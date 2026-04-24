Agencias

Israel acusa a Hezbolá de derribar un dron israelí en el sur de Líbano

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El Ejército de Israel ha acusado este viernes al partido-milicia libanés chií Hezbolá de derribar un dron israelí en el sur de Líbano, un incidente que llega tan solo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una extensión del alto el fuego entre las partes durante un periodo de tres semanas.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido neutralizado tras el lanzamiento de "un misil tierra-airea ejecutado por la organización terrorista Hezbolá", y ha explicado que el incidente está siendo investigado.

Esta mañana, el Ejército israelí lanzó varios bombardeos contra "estructuras militares" de Hezbolá en el sur de Líbano, en lo que describe como "una respuesta" a un lanzamiento de proyectiles por parte del grupo libanés contra el norte de Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado estructuras militares en Jirbet Salem y Tulin, en el sur de Líbano, que eran usadas por Hezbolá para promover planes terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel", indicó en un comunicado.

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