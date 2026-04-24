Íñigo Errejón, a por todas contra Elisa Mouliaá: "Que responda ante la Justicia por tantas mentiras y difamaciones"

Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá estaban citados este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez Arturo Zamarriego por la querella que el expolítico presentó contra la actriz por presuntas calumnias debido a los mensajes que compartió en la red social 'X' acusándolo de haber 'extorsionado' a los testigos para que declarasen a su favor en su denuncia por un presunto delito de agresión sexual por un episodio ocurrido en octubre de 2021.

Mientras que la intérprete no se ha presentado a la vista judicial después de prescindir de los servicios de su abogado Alfredo Arrién y contratar a una nueva letrada, Elena Vázquez, tras solicitar el archivo de la causa y la suspensión de la citación de hoy -algo que no ha conseguido- asegurando que tratan de "acorralarla" y denunciando que es víctima de "violencia institucional", el exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados sí ha acudido a su cita con el magistrado y, tajante, ha pedido que la Justicia actúe contra Mouliaá.

"Esta es la segunda vez que vengo aquí por el mismo motivo, porque como ustedes saben, hace un mes la señora Mouliaá decidió que no se iba a presentar. Hoy parece ser que tampoco va a comparecer. Confío en que la Justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y como comprenderán ustedes, pues solo espero que eso suceda más pronto que tarde. Muchísimas gracias" ha declarado a su llegada.

Al ser preguntado por la inesperada decisión de la intérprete de cambiar de abogado, Errejón ha respondido que "eso ya, como ustedes comprenden, ya no depende de mí". "Pero ya les he dicho, confío en que la Justicia le va a hacer responder" ha insistido.