India rechaza publicación compartida por Trump en la que se califica al país de "infierno"

Nueva Delhi, 24 abr (EFE).- El Gobierno de la India rechazó este jueves una publicación compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recoge declaraciones de un presentador de pódcast en las que se califica al país asiático como un "infierno".

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio señaló a última hora del jueves que las declaraciones, atribuidas al presentador Michael Savage, y compartidas por Trump en su red social Truth Social, son “obviamente desinformadas, inapropiadas y de mal gusto”.

El texto de cuatro páginas difundido por Trump cuestiona el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos e incluye afirmaciones sin pruebas sobre inmigrantes indios en el sector tecnológico.

La publicación señala que estos trabajadores no contratan a ciudadanos estadounidenses y pone en duda su dominio del inglés. “Aquí, un bebé se convierte instantáneamente en ciudadano, y luego traen a toda la familia desde China, India o algún otro infierno del planeta”, indica el texto.

En un intento de rebajar la polémica, el portavoz de la Embajada de Estados Unidos en el país asiático rescató una declaración de Trump realizada a finales de 2025, en la que el presidente estadounidense afirmaba que “India es un gran país con un muy buen amigo mío en la cima”.

El Ejecutivo indio matizó que los comentarios difundidos por Trump “no reflejan la realidad de la relación entre India y Estados Unidos”, la cual, subrayó, se basa en el respeto mutuo y los intereses compartidos.

En medio de la oleada de críticas que provocó la publicación, la Fundación Hindú Americana expresó su preocupación por la difusión de estos mensajes, que calificó de “discurso de odio racista” dirigido contra las comunidades india y china en Estados Unidos, en una publicación en la red social X.

La organización advirtió que respaldar este tipo de afirmaciones desde la presidencia puede “avivar el odio y poner en peligro a nuestras comunidades”, en un contexto en el que, según señaló, la xenofobia y el racismo se encuentran en niveles especialmente elevados.

Asimismo, pidió a Trump que reconsidere su postura, elimine la publicación y reconozca la contribución de los estadounidenses de origen asiático al país.

Las críticas se enmarcan en la política migratoria de Trump, que ha endurecido las restricciones y ha puesto el foco en los visados utilizados habitualmente por profesionales del sector tecnológico procedentes de la India.

Esta polémica se produce mientras una delegación de la India se encuentra en Washington para avanzar en el propuesto Acuerdo Bilateral de Comercio (BTA), en un momento en el que las relaciones entre ambos países se mantenían estables. EFE