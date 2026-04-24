Bélgica permitirá que las tiendas abran siete días por semana

Bruselas, 24 abr (EFE).- El consejo de ministros del Gobierno de Bélgica aprobó este viernes que los comercios del país puedan abrir hasta las 21.00 horas todos los días de la semana, suprimiendo la obligación de establecer un día de descanso semanal.

"La ley actual ya no se adapta a las expectativas de los consumidores y de los comerciantes, ni al desarrollo del comercio en línea, que se beneficia de una flexibilidad mucho mayor que los comercios físicos y crea distorsiones de competencia", resumió la ministra de Clases Medias, Autónomos y Pymes, la liberal Eléonore Simonet, en declaraciones que recoge la cadena RTBF.

La iniciativa extiende los días que se pueden abrir las tiendas y también su horario, ya que hasta ahora debían cerrar por regla general a las 20.00, salvo excepciones.

El nuevo marco entrará en vigor tras su aprobación parlamentaria antes del verano, si la mayoría gubernamental lo respalda, y los comerciantes serán los que decidan sobre sus horarios.

"No obligamos a nadie a permanecer abierto más tiempo. Damos a los comerciantes la libertad de elegir", agregó la ministra.

En líneas generales, los pequeños comerciantes se oponen a la liberalización, que sí apoyan las grandes superficie, mientras que los sindicatos consideran que ampliar horarios perjudica a los trabajadores y no fomenta el consumo, sino que desplaza el horario de compra. EFE