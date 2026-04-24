Ataque con dos drones causa daños materiales en dos puestos fronterizos de Kuwait con Irak

El Cairo, 24 abr (EFE).- Un ataque con dos drones, supuestamente lanzado por milicias iraquíes alineadas con Irán, provocó este viernes daños materiales en dos puestos kuwaitíes fronterizos con Irak, sin causar víctimas, pese a la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra con Irán.

Según informó el Ejército kuwaití en un comunicado, "esta mañana, dos emplazamientos de los puestos fronterizos terrestres del norte de Kuwait fueron blanco de un ataque atroz con dos drones cargados de explosivos, guiados por cable de fibra óptica, procedentes de la República de Irak".

Apuntó que el ataque "provocó daños materiales, sin víctimas humanas", e indicó que "las autoridades competentes iniciaron de inmediato los procedimientos necesarios para abordar el incidente".

Kuwait, al igual que otros vecinos árabes de Irán, como Catar y Emiratos Árabes Unidos, todos aliados de Washington, han sido blanco de ataques con centenares de drones y misiles de Irán y sus milicias aliadas durante la guerra iniciada a finales de febrero por EE.UU e Israel contra la República Islámica.

Esas acciones causaron la muerte de varias personas e importantes daños en instalaciones civiles, en particular de energía, por lo que el Gobierno kuwaití convocó en varias ocasiones durante marzo y abril al encargado de negocios iraquí para protestar y responsabilizó al Gobierno de Bagdad de los ataques lanzados desde su territorio.

Sin embargo, y pese a la tregua de dos semanas anunciada el 8 de abril por Trump y prorrogada de forma indefinida el pasado miércoles, Kuwait denunció haber sido blanco en varias ocasiones durante el alto el fuego de ataques con drones procedentes de Irak.

El Gobierno de Bagdad, presionado cada vez más por EE.UU para que restrinja las actividades agresivas de las milicias proiraníes, confirma su neutralidad en la guerra y su rechazo al uso de su territorio para atacar a países vecinos.

Asegura, no obstante, que las milicias acusadas están integradas en las Fuerzas de Seguridad iraquíes, en alusión a la Movilización Popular, una aglomeración formada por numerosos grupos chiíes proiraníes, como Kata'ib Hizbulá, Kata'ib Sayyid al Shuhada y Al Nujaba, que Washington considera terroristas. EFE