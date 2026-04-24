Guardiola promete en su toma de posesión como presidenta que los derechos no estarán sometidos a "vaivén político"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comprometido en su toma de posesión en el cargo celebrada esta tarde en el Anfiteatro Romano de Mérida que los derechos "no van a estar sometidos a ningún vaivén político" como algo que "no es negociable" ni "matizable".

"Nuestros derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político. Los servicios públicos, el bienestar, y la vida de las personas van a ser la máxima prioridad del gobierno de la Junta. Y eso no es negociable. No es matizable", ha subrayado.

También ha remarcado su rechazo a los "muros", y ha indicado que el suyo será un proyecto "para todos", al tiempo que ha defendido a la "política".

"Yo creo en la política. No tuerzo el gesto cuando pronuncio esa palabra. No pienso que todos los políticos somos iguales. Creo que hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones. Y que desde ahí debemos construir nuestra convivencia. Creo que la gestión pública es un reto y una responsabilidad que hay que asumir con dignidad y con limpieza", ha apuntado.

"Que sirve para cambiar las cosas. Que es la armadura de lo colectivo frente al egoísmo o el interés personal. Que si estamos aquí es porque hemos avanzado juntos", ha añadido Guardiola, quien ha subrayado que por ello no cree "en los muros", toda vez que "la división nos hace peores, más vulnerables, más erráticos".

"Nos lleva hacia las rocas. Naufraga la sociedad entera si piensa que la batalla es más importante que el acuerdo. Que los insultos tienen que reinar sobre los argumentos. Que en el barro se puede construir un mañana", ha incidido Guardiola, quien se ha dirigido "con sinceridad a todas las extremeñas y a todos los extremeños", porque su gobierno "no será el de los míos frente a los tuyos". "Seguiremos caminando juntos para llegar aún más lejos. Extremadura está cansada de bandos, de tensiones y de bloqueos", ha remarcado.

En esta línea, ha ahondado en que tiene "un proyecto para todos" que "no renunciará a sus legítimas ideas, pero que jamás despreciará las ideas de los demás", y que aplicará "humildad y trabajo" como pilares de esta legislatura. "Una legislatura que tendrá los pies en el suelo. Una legislatura que debe ser la del respeto y la del diálogo", ha sentenciado.

"Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración. Y vamos a seguir mejorando muchas cosas. Vamos a tomar decisiones con firmeza y con valentía. Porque Extremadura merece una mirada más honda y más ambiciosa. Merece instituciones a la altura de su gente", ha defendido.

Al mismo tiempo, ha ahondado en que ella quiere una Extremadura "donde se pueda hablar", donde la crítica "ayude a mejorar y no a destruir", donde "nadie tenga que callarse para sentirse parte de algo".

En este punto, ha defendido que "una democracia sana, necesita libertad, necesita respeto y necesita una ciudadanía que no se conforme". "No nos dejemos achantar. No nos dejemos utilizar. Somos libres. Y eso significa que podemos defender nuestra visión de la vida sin temor a ser silenciados o expulsados del debate público. Yo quiero tertulias en los bares y en las plazas, y quiero cenas familiares donde no sea un tabú hablar de política", ha apuntado.

ASISTENTES

Al acto, con más de 400 invitados, han asistido --junto a autoridades civiles, judiciales y militares, además de agentes sociales-- el presidente del Senado, Pedro Rollán; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena.

También han estado presentes el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero; junto a otros responsables políticos de las formaciones políticas extremeñas.

Así, María Guardiola ha tomado posesión como presidenta de la Junta tras haber sido investida este pasado miércoles en la Asamblea de Extremadura, con los votos a favor del PP y Vox, tras el acuerdo alcanzado el pasado jueves.

En concreto, la candidata del PP obtuvo en la primera votación el apoyo de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura) votaron en contra.

El apoyo de Vox a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves, para la formación de un gobierno en coalición, por el que Vox ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

El acto se ha iniciado con la lectura por parte del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, del real decreto de nombramiento de Guardiola como presidenta, tras lo que ésta ha jurado su cargo.

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