Sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de abril de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 24 abr (EFE).-

SÁBADO 25

Islamabad.- El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, visita Islamabad para retomar los contactos con los mediadores paquistaníes con vistas a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en un viaje presentado por Teherán como parte de una gira regional.

Tiro (Líbano).- El Hospital Jabal Amel, uno de los principales del sur del Líbano, está haciendo acopio de materiales médicos y todo tipo de productos básicos para estar preparado ante un potencial fracaso del alto el fuego con Israel, pues la situación "no pinta bien", alerta su director, Wael Mroueh.

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Ramala.- Un millón de palestinos en Cisjordania y de una localidad de la Franja de Gaza están llamados a votar en unas elecciones municipales marcadas por la recrudecida violencia israelí y las tensiones en Oriente Medio y en las que, por primera vez, todos los candidatos deben comprometerse con la solución de los dos Estados y el reconocimiento de Israel, lo que de facto deja fuera a Hamás.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa por primera vez en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que boicoteó durante su primer mandato.

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Lisboa.- Portugal conmemora el aniversario de la Revolución de los Claves, que trajo la democracia al país en 1974, y que este año coincide con los 50 años de la entrada en vigor de la Constitución.

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Kiev - Ucranianos que participaron en los trabajos para aislar la radiactividad después de la catástrofe de Chernóbil rememoran aquellos días con motivo de los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia.

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Marburgo (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la ciudad alemana de Marburgo en la 41ª conferencia federal de la Asociación de Trabajadores Demócrata Cristianos de Alemania.

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La Habana.- Desde cocinar hasta dar carga a celulares o incluso pequeños vehículos eléctricos son algunas de las posibilidades que ofrece, en medio de la severa crisis energética cubana, la iniciativa privada de un joven emprendedor en Villa Clara (centro).

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Limón de Chagres.- Marcha en defensa del Río Indio y sus comunidades, opuestos a la construcción de un gran embalse en el área que pretende abastecer de agua al Canal de Panamá y la capital.

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Nueva York.- El primer lunes de mayo será una fecha clave para la moda: se celebra la Met Gala en Nueva York, uno de los eventos de alfombra roja más extravagantes y elitistas de EE.UU., pero este año lleva un conocido apellido que dispara la expectación: Bezos.

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Cracovia (Polonia).-Polonia ha declarado 2026 el año de Andrzej Wajda, cineasta que no solo narró la historia de Polonia, sino que la descifró, interpretó y protagonizó, pues su obra trascendió la pantalla y, además de ser senador, se convirtió en un embajador universal de la identidad polaca.

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París.- El museo Carnavalet de París dedica una exposición a la marquesa de Sévigné (1626-1696), que nació hace 400 años y contó la Francia de Luis XIV a través de la nutrida correspondencia que se intercambiaba principalmente con su hija.

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Madrid.- Fangoria -Alaska y Nacho Canut-, vuelve a publicar un disco de estudio tras una década envueltos en otro tipo de aventuras, un trabajo en el que desde su título se debaten entre 'La verdad o la imaginación', aunque el veterano dúo muestra en una charla con EFE que tiene bastante claro de qué lado está.

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Cannes (Francia).- La cómica Victoria Martín (Madrid, 1989) y la actriz Anna Castillo (Barcelona, 1993), creadora y protagonista de la serie nominada al gran premio del Canneseries ‘Se tiene que morir mucha gente’, respectivamente, hablan con EFE sobre su éxito.

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Tegucigalpa.- Se celebra la Feria del Libro con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Idioma Español, con la participación del escritor español Ray Loriga y el auspicio del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET).

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Sídney.- La escritora australiana-uruguaya Natalia Figueroa utiliza la escritura como puente para reconectar con su pasado familiar, según relata en una entrevista con EFE, donde subraya su necesidad de "entender de dónde vengo" mientras da voz a las historias silenciadas de sus raíces afroindígenas y de la diáspora latinoamericana.

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Ciudad de Guatemala.- España inaugura en Guatemala un festival gastronómico en honor a Canarias, con la presencia de los más importantes distribuidores de vinos, jamones, quesos y otros productos gourmet en el país centroamericano.

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Meknés (Marruecos).- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: "sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria" con Portugal como invitado de honor.

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Panamá.- Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 llegan a su gran final, con la entrega de las últimas medallas y una ceremonia de clausura vibrante, llena de color y protagonizada por destacados artistas locales.

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Nueva York.- El entrenador catalán de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, conversa con EFE para hacer balance de su segunda temporada en la franquicia neoyorquina, su renovación y otros aspectos como el ‘tanking’ y las posibles nuevas normas en la NBA.

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DOMINGO 26

Pekín.- Los cosméticos hechos en China se han sacudido el estigma y comienzan a posicionarse en el tocador global, compitiendo sin complejos con la célebre K-Beauty coreana a partir de una filosofía que combina ciencia con naturaleza y que ha llamado la atención de gigantes del sector como L'Oréal.

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Miami.- El colombiano Jorge Mejía ha trabajado con reguetoneros como directivo de Sony, pero como compositor y pianista ahora estrena su disco de música clásica ‘If these walls could talk’, grabado en un formato de “experiencia inmersiva” para Apple Mussic Classic, la mayor plataforma del género.

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París.- Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

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Londres.- Maratón de Londres, que transcurre por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital británica.

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Londres.- Presentación del "tiramisú más largo del mundo", que aspira a entrar en el Libro Guiness de los Récords. La medición oficial se hará a las 13.30.

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Madrid.- La ermita de San Antonio de la Florida, decorada con frescos de Francisco de Goya y donde está enterrado el pintor, está a punto de volver a abrir sus puertas tras una intervención de Patrimonio Nacional para restaurar los tejados y mejorar la iluminación. EFE hace una visita acompañada de las responsables de la intervención.

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Ciudad de Guatemala.- Un grupo de artistas colombianos presenta un espectáculo circense en el centro Ciudad de Guatemala como parte del festival denominado "Chiripa", que busca promover el arte y la cultura en la región.

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Guadalajara (México).- Un grupo de artistas trabajan en la creación de balones mundialistas de gran formato en los que representarán la cultura y tradición mexicana. Los balones ya están siendo elaborados y serán distribuidos en diversos puntos de Guadalajara, sede mundialista, en las próximas semanas.

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Buenos Aires.- El piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto realiza una exhibición en las calles de Buenos Aires.

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LUNES 27

Londres.- Rueda de prensa en Londres del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

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Washington.- El rey Carlos III y la reina Camila inician una visita de Estado a EE.UU. con motivo de los 250 años de independencia.

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La Habana.- Cuba no es Venezuela. Ni tampoco Irán. Los expertos coinciden en resaltar las diferencias que separan a la isla de los otros dos países en los que EE.UU. ha intervenido recientemente, sobre todo cuando su presidente, Donald Trump, dice que Cuba es "la próxima".

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Luxemburgo.- Los ministros de Agricultura de la UE debaten en un Consejo las opciones de ayuda a la renta en la futura PAC y la situación de los mercados agrícolas.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Lisboa.- Tras un año desde el apagón que dejó a oscuras a Portugal el 28 de abril de 2025, los portugueses rememoran aquellas horas sin luz y reflexionan sobre lo aprendido ante futuros episodios como este.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe este lunes en audiencia privada a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, primera mujer primada de la Iglesia anglicana, en un encuentro oficial que coincide con el 60º aniversario del primer encuentro formal en 400 años entre un pontífice y un arzobispo de Canterbury.

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Cannes (Francia).- El cineasta británico Sam Blair, director del documental sobre la estrella del futbol Johan Cruyff (1947-2016) nominada en los premios del festival Canneseries, ‘CRUYFF’, comparte su visión del jugador y entrenador holandés.

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Abuya (Nigeria).- Audiencia en el caso de las siete personas acusadas de traición en Nigeria por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, incluidos dos militares de alto rango retirados y un ex viceministro.

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Londres.- El defensa español del Arsenal, Cristhian Mosquera, analiza en una entrevista con EFE el momento actual del equipo, la eliminatoria de Champions contra el Atlético y su decisión de jugar por España en lugar de Colombia.

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Ciudad de Panamá.- La seleccionadora de Panamá, la española María Antonia "Toña" Is Piñera, aseguró que el combinado femenino panameño vive un momento clave de su proceso, con resultados que respaldan su crecimiento y lo posicionan como un rival competitivo en la región de cara a la lucha por un cupo al Mundial FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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lgs/EFETV

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