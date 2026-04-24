Escritora española dona sus ventas de 4 días a dos librerías locales que sufrieron robos

Cuenca (España), 24 abr (EFE).- Una escritora de Cuenca, en el centro de España, ha llevado a cabo una iniciativa altruista por la que donado la recaudación de sus ventas de cuatro días, con motivo de las celebraciones del Día del Libro, a dos librerías de su localidad que han sido víctimas de robos.

La joven autora, Julia de la Fuente, de 30 años, publicó el lunes en sus redes sociales un vídeo en el que contaba la "impotencia" que sintió al conocer la noticia de dos robos producidos en las librerías El Principito y Promesas de Papel de la ciudad española.

Estos sucesos la motivaron a poner en marcha una iniciativa para donar a estos dos establecimientos todo lo recaudado por la venta de sus libros a través de su página web en las cuatro jornadas hasta este Día del Libro, conmemorado este 23 de abril.

"Al fin y al cabo, las librerías locales son el primer hogar que hemos tenido todos los autores conquenses (naturales de Cuenca)", explicó a EFE la escritora, quien añadió que "siempre hay que apoyarlas, porque han sido la primera estantería".

Desde el pasado lunes 20 hasta ayer, jueves 23, la iniciativa "ha funcionado bastante bien, porque la gente se ha volcado, sobre todo en la página web", relató, tras valorar, además, que haya habido "muchos encargos" tanto de lectores de Cuenca como de otras partes.

La joven escritora explicó que durante los últimos días las ventas de sus libros han aumentado "mucho" -aunque no ofreció un cifra-, porque a raíz de esto la gente se interesó y dejaron notas diciendo que quería comprar el libro para este proyecto.

Una iniciativa similar se llevó a cabo con motivo de las inundaciones de la dana que asoló Valencia, en el este de España, en octubre de 2024, que causó más de 200 muertes e importantes daños materiales. En esa ocasión se donaron libros a librerías afectadas.

"Yo también doné mis libros y son iniciativas que es verdad que a veces repetimos, pero suelen ir asociadas a algún tipo de causa mayor", concluyó la autora. EFE