YouTube muestra anuncios simultáneos a los directos en los dispositivos móviles, aunque silenciando el contenido

Google ha comenzado a introducir anuncios en paralelo durante los directos de YouTube en dispositivos móviles, que se mostrarán al mismo tiempo que la retransmisión permitiendo seguir disfrutando de su contenido, aunque el audio se silenciará para escuchar la publicidad.

La compañía continúa experimentando con nuevas formas de introducir publicidad en su plataforma de contenido en 'streaming', en este caso, con una nueva opción para los vídeos en directo que busca mostrar anuncios sin interrumpir la experiencia de visualización, sustituyendo a las habituales pausas publicitarias.

Concretamente, se trata de un nuevo formato de anuncios que se reproducirán de forma simultánea a las retransmisiones en directo de YouTube. Por tanto, aunque los espectadores verán la publicidad, también podrán seguir el directo en cuestión al mismo tiempo y evitar perderse contenido relevante.

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, durante la reproducción del anuncio, YouTube silenciará el audio de la retransmisión en directo, de cara a dar prioridad a la publicidad, que sí se escuchará.

Así lo ha confirmado la tecnológica en declaraciones a Android Authority, después de que algunos usuarios compartiesen en Reddit haber experimentado este tipo de publicidad en sus cuentas. Así, según han señalado estos usuarios, los anuncios aparecen debajo del directo, dividiendo en dos la pantalla.

Concretamente, YouTube ha señalado que ya ofrecía este tipo de anuncios simultáneos con los directos en su versión para televisores o de escritorio desde el pasado año, sin embargo, ahora también se han extendido a dispositivos móviles.

Esta opción de publicidad concuerda con su última iniciativa de desactivar los anuncios durante los directos cuando la interacción en el chat esté "en su punto máximo", anunciada recientemente. Con ello, YouTube pretende mejorar la experiencia tanto de los espectadores como de los creadores de contenido.