El euro se cambia por encima de 1,17 dólares pese a la aversión al riesgo

Fráncfort (Alemania), 24 abr (EFE).- El euro se estabilizó y se cambió hoy por encima de los 1,17 dólares pese a la aversión al riesgo de los inversores después de tres negociaciones consecutivas de caída en las que ha perdido un centavo de dólar.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1706 dólares, frente a los 1,1710 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1712 dólares.

La incertidumbre sobre las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz empeora el ánimo en los mercados y lastran al euro.

El alto el fuego sigue vigente, pero las negociaciones de paz entre EEUU e Irán están estancadas.

Datos económicos como la caída de la confianza empresarial en Alemania en abril, hasta el mínimo desde mayo de 2020, tampoco fueron favorables para el euro.

La próxima semana serán importantes las reuniones de varios de los principales bancos centrales del mundo: el Banco de Japón el martes, la Fed el miércoles, el BCE y el Banco de Inglaterra el jueves.

Los mercados prevén que todos ellos mantengan sus tipos de interés y esperen a tener más datos de la magnitud de la crisis por la guerra en Irán.

El economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, considera que "es probable que el BCE mantenga los tipos sin cambios la semana que viene" y que los suba en junio.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1673 y 1,1718 dólares. EFE