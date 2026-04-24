La falta de tiempo, respaldo institucional y formación frenan la investigación en Atención Primaria

Los médicos de Atención Primaria (AP) muestran un "elevado interés" por la investigación y la publicación científica, pero la falta de tiempo, respaldo institucional y formación metodológica dificultan su partipación en este ámbito, según se desprende de un estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El trabajo, elaborado por miembros del Grupo de Trabajo de Estilos de Vida y Determinantes de Salud de la SEMG y publicado en 'Medicina General y de Familia', parte de una encuesta a 240 miembros de la sociedad médica, de los que el 59,2 por ciento eran mujeres y el 40,8 por ciento, hombres.

Según recoge, el 75 por ciento de los profesionales encuestados ha participado en algún proyecto de investigación, aunque solo el 18,8 por ciento lo hace de manera continuada, lo que para la SEMG evidencia la dificultad para consolidar una trayectoria investigadora estable en Atención Primaria.

Además, aunque el 61,3 por ciento ha formado parte de grupos de investigación, solo el 24,6 por ciento ha publicado como autor principal en revistas indexadas, lo que evidencia una brecha entre la participación en iniciativas investigadoras y la capacidad real de liderar y difundir resultados científicos.

En cuanto a las barreras que impiden investigar o publicar a los profesionales, el 62,9 por ciento apunta a la falta de tiempo, el 54,6 por ciento señala el escaso apoyo institucional, el 50 por ciento destaca una formación metodológica insuficiente y el 48,8 por ciento alude a la dificultad para acceder a recursos o financiación.

INTEGRAR LA INVESTIGACIÓN COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD HABITUAL

"Estos resultados refuerzan la necesidad de estrategias organizativas que integren la investigación como parte de la actividad profesional habitual en Atención Primaria, con tiempo protegido, formación específica y estructuras de apoyo estables", destaca el artículo.

Con todo, el estudio manifiesta una demanda creciente de formación específica. En concreto, el 60,8 por ciento de encuestados está interesado en recibir formación en el diseño de proyectos de investigación; el 56,3 por ciento, en la publicación en revistas científicas; el 55,8 por ciento, en el análisis estadístico; el 53,3 por ciento, en el manejo de la base de datos; y el 44,6 por ciento, en la búsqueda bibliográfica.

Teniendo en cuenta que la investigación en Atención Primaria es "clave para mejorar la práctica clínica y dar respuesta a los problemas de salud más prevalentes en la población", la SEMG ha abogado por impulsar estrategias institucionales que faciliten su desarrollo.