El BCE aprovechará estándares europeos abiertos ya existentes para "minimizar" los costes del euro digital

El Banco Central Europeo (BCE) ha acordado con European Card Payment Cooperation (ECPC), Nexo Standards y Berlin Group usar sus estándares técnicos abiertos y accesibles a todas las partes interesadas para el procesamiento de pagos en línea con euros digitales, minimizando así los costes de adopción para el mercado y ampliando su alcance geográfico y diversidad de los casos de uso.

Según ha precisado este viernes la institución monetaria, se utilizarán los estándares CPACE, desarrollados por ECPC, que permiten pagos sin contacto entre un dispositivo de pago y un terminal de pago mediante tecnología NFC.

Para la aceptación de pagos y transacciones en cajeros automáticos serán usadas especificaciones de Nexo Standards que conectan los sistemas de los comercios con los sistemas de 'back-end' de los proveedores de servicios de pago y las entidades adquirentes.

De su lado, los estándares de Berlin Group permiten realizar pagos utilizando un alias (como un número de teléfono móvil) y admiten la verificación de saldos y la conciliación entre dispositivos móviles, así como la aceptación de pagos en áreas como las transacciones en euro digital iniciadas en aplicaciones de comercios para teléfonos inteligentes.

Asimismo, la institución ha señalado que podrían añadirse en el futuro estándares adicionales, sujetos a la aprobación del Consejo de Gobierno del BCE.

Para el 'Guardián del euro', el aprovechamiento de estos estándares abiertos y la colaboración con los organismos de normalización correspondientes, "minimiza los costes de adopción para el mercado" y fomenta la coordinación temprana entre todos los actores implicados, incluidos los proveedores de servicios de pago y las entidades de normalización.

"El acceso libre, la minimización de costes y la coordinación son especialmente importantes", ha destacado la entidad, ya que Europa carece actualmente de un estándar abierto universalmente disponible y compatible con todos los terminales de pago, y depende en gran medida de estándares propietarios de las redes internacionales de tarjetas y las carteras digitales globales.

De este modo, el BCE considera que usar estándares europeos ampliamente adoptados simplificará la aceptación del euro digital y creará una experiencia de usuario uniforme en toda la eurozona, al tiempo que permitirá a los sistemas de pago europeos expandirse geográficamente y diversificar sus casos de uso.

En este sentido, la institución ha insistido en que los beneficios del estándar del euro digital se materializarán antes de su emisión, prevista para 2029, ya que, una vez que los colegisladores de la UE aprueben el Reglamento del euro digital, los proveedores europeos de soluciones de pago podrán expandirse más allá de las fronteras nacionales.

"Esta colaboración demuestra nuestro firme compromiso de garantizar que el euro digital funcione con los estándares europeos existentes, que también puede utilizar el sector privado", declaró Piero Cipollone, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el euro digital.

"Los estándares abiertos del euro digital ofrecerán una alternativa europea gratuita a los estándares propietarios actuales, facilitarán la entrada de nuevos proveedores europeos al mercado y brindarán a los proveedores de servicios de pago y comercios europeos la seguridad que necesitan para invertir, innovar y competir en toda la zona del euro", añadió.

De su lado, Ana Grade, consejera delegada de ECPC, destacó que el acuerdo bilateral con el BCE sobre el uso del estándar CPACE para el proyecto del euro digital "reforzará aún más la visibilidad y la presencia en el mercado del estándar".

"Esta cooperación reafirma la posición de Nexo Standards como organismo de normalización internacional y colaborativo para la aceptación de pagos, que impulsa la interoperabilidad en todo el ecosistema de pagos", ha apuntado Jean-Philippe Joliveau, presidente del consejo de Nexo Standards.

Por su parte, Markus Schierack, director general de SRC, celebró la decisión del BCE al considerar que los estándares abiertos son la base de un mercado de pagos europeo competitivo e interoperable. "La participación del BCE en nuestro proceso de estandarización supone un paso positivo para todo el ecosistema", dijo.