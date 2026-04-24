EEUU dialoga con países de Asia y el Golfo sobre posibles líneas de intercambio de divisas

Washington, 24 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este viernes que Washington está manteniendo conversaciones con países aliados del Golfo Pérsico y Asia sobre posibles líneas de intercambio de divisas (swap), que a su juicio podrían beneficiar a EE.UU. y reforzar la liquidez del dólar internacionalmente.

"Las conversaciones con diversos países -incluidos nuestros aliados del Golfo y de Asia- sobre las líneas de intercambio de divisas en dólares estadounidenses forman parte de los diálogos habituales y continuos que el Tesoro ha venido manteniendo con nuestros socios desde hace varios años", subrayó Bessent en un mensaje en X.

"La extensión de líneas de swap permanentes puede ser un paso inicial clave para crear nuevos centros de financiación en dólares en el Golfo y Asia", añadió.

El miércoles Bessent ya adelantó en una audiencia ante el Senado que numerosos aliados del Golfo Pérsico y algunas naciones asiáticas habían solicitado líneas de intercambio de divisas con EE.UU.

El secretario señaló que este tipo de acuerdos pueden "reforzar el uso y la liquidez del dólar a nivel internacional, mantener el funcionamiento fluido de los mercados de financiación en dólares y promover el comercio y la inversión con Estados Unidos".

Asimismo, explicó que, en escenarios hipotéticos de tensión financiera, estos mecanismos podrían evitar ventas desordenadas de activos estadounidenses y mitigar perturbaciones en los mercados, empresas y hogares del país.

Bessent indicó que varios de los países con los que se mantienen conversaciones cuentan con "balances soberanos sólidos" y elevadas reservas en dólares, en algunos casos superiores a las de economías que ya disponen de acuerdos permanentes con el Tesoro.

Muchos analistas consideran que el hecho de que haya varios países que hayan solicitado líneas de "swap" apunta a que los efectos de la guerra contra Irán están siendo lo suficientemente graves desde el punto de vista económico y financiero como para que haya Gobiernos preocupados por los efectos indirectos en financiación y flujos de capital.

El pasado octubre, Argentina firmó un acuerdo de estabilización cambiaria con EE.UU. por valor de 20.000 millones de dólares que le permitió al Gobierno del presidente Javier Mileiç afrontar las fuertes tensiones financieras en la antesala de las elecciones legislativas en el país suramericano.

"Aplaudo la previsión de nuestros aliados, así como su diligente gestión de riesgos, al explorar la creación de amortiguadores financieros adicionales durante periodos de calma en los mercados", concluyó el mensaje de Bessent en X.

Estas declaraciones se producen días después de que el presidente Donald Trump también confirmara que se estaba evaluando la posibilidad de realizar un intercambio de divisas con los Emiratos Árabes Unidos, una nación rica en petróleo, y afectada de manera muy directa por la guerra contra Irán. EFE