Agencias

EE.UU. a Europa: abrir el estrecho de Ormuz es "una lucha más suya que nuestra"

Guardar

Washington, 24 abr (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. EFE

Últimas Noticias

Las minas contaminan la escasa superficie en la que vive la población de Gaza

Infobae

La soberanía británica sobre las Malvinas "no está en cuestión", recuerda Londres a EEUU

Infobae

El rapero Kanye West tiene previsto actuar en Praga en julio

Infobae

Sudáfrica condena los ataques xenófobos a migrantes africanos tras las quejas de Ghana

Infobae

Quintana no descarta nuevas detenciones tras el tiroteo de este jueves en Badajoz

Quintana no descarta nuevas detenciones tras el tiroteo de este jueves en Badajoz