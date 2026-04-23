Zelenski niega que Rusia tenga el control de Lugansk y desde Ucrania confían en una solución "satisfactoria"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha negado este jueves que Rusia se haya hecho con el control total de Lugansk, una de las dos provincias junto a la de Donetsk que conforman la región de Donbás, mientras desde Kiev confían en que se alcanzará una solución "satisfactoria" a la cuestión territorial.

Zelenski ha afirmado que "no es cierto" que Rusia haya tomado el control total de esta provincia tal y como afirmó a principios de mes y ha recordado que han sido "constantes" las declaraciones que llegan desde Moscú desde el inicio de la invasión, si bien es cierto que gran parte del este del país está bajo su dominio.

Es el caso de Lugansk, pero también de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, que celebraron pocos meses después del inicio de la invasión de 2022 un referéndum de autodeterminación, cuyos resultados a favor de la adhesión a Rusia no fueron reconocidos internacionalmente, y que ahora participarán en las legislativas rusas.

Sin embargo, Zelenski ha asegurado que a pesar de las dificultades en estos frentes la situación desde comienzo de año ha ido decantándose del lado de Ucrania que, ha insistido, "no perderá esta guerra".

"En los últimos diez meses, hemos estado en una situación más estable, pero aún entendemos que es muy difícil para los soldados, es imposible relajarse", ha declarado Zelenski ante los medios de comunicación, según recoge Ukrinform.

En paralelo, uno de sus hombres de confianza, el jefe de su Oficina Presidencial, Kirill Budanov, ha trasladado desde un foro de seguridad en Kiev su seguridad de que saldrán "satisfechos" con respecto a la situación territorial, uno de los principales motivos de fricción en las negociaciones con Rusia en las que él participa como cabeza visible de la delegación ucraniana.

"En cuanto al Donbás, estoy seguro de que encontraremos una solución que ante todo nos satisfaga porque esa es nuestra tierra y nadie tiene derecho a comerciar con ella. Esto no va a suceder", ha subrayado.