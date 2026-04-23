Unos 170 incendios en Georgia y Florida provocan evacuaciones y destruyen 49 viviendas

Miami (EE. UU.), 23 abr (EFE).- Unos 170 incendios en Georgia y Florida han provocado el daño de medio centenar de viviendas y generado cientos de evacuaciones, y amenazan este jueves una gran zona limítrofe entre ambos estados debido a la sequía prolongada, la baja humedad y los fuertes vientos.

El gobernador del estado, Brian Kemp, ha declarado el estado de emergencia en 91 condados en respuesta a la rápida propagación de los incendios en el sur.

"Estamos rezando por las familias que han perdido sus hogares en estas condiciones devastadoras, así como por los equipos de primeros auxilios que trabajan sin descanso", ha declarado.

Las zonas más afectadas se concentran en los condados de Brantley y Clinch, donde los incendios más intensos han destruido unas 49 viviendas y amenazan a cerca de un millar de hogares adicionales.

En Brantley County, un incendio se ha extendido a más de 17,8 kilómetros cuadrados, según las autoridades locales.

Los residentes están siendo evacuados, decenas de viviendas han sido destruidas y se han cancelado las clases escolares para este jueves.

Equipos de múltiples agencias locales, estatales y federales trabajan para contener el fuego, mientras las autoridades han cerrado carreteras en algunas zonas.

En total, el estado registra cerca de 40 incendios activos, incluidos dos grandes focos que han arrasado unos 140 kilómetros cuadrados, mientras que en Florida los bomberos combaten más de 130 incendios, principalmente en el norte.

Las condiciones meteorológicas como sequía prolongada, baja humedad y fuertes vientos han favorecido la rápida propagación de las llamas, en algunos casos sin dar tiempo a emitir alertas a la población.

Las autoridades han prohibido quemas controladas en el sur de Georgia, mientras que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha prometido apoyo adicional para la respuesta a la crisis.

Entre tanto, el humo de los incendios se ha extendido a ciudades como Atlanta y Savannah, en Georgia, y Jacksonville, en Florida. EFE