TEON impulsa la primera Declaración Universal de gobernanza orientadas a la naturaleza

La institución internacional The Embassy of Nature (TEON) ha liderado junto a la red de estudiantes y académicos de la Universidad de Harvard la firma de la primera Declaración Universal orientada a integrar de manera estructurada la consideración de la naturaleza en los sistemas de gobernanza, economía y toma de decisiones a nivel global.

La iniciativa establece un marco de referencia internacional a partir del cual Estados, organismos multilaterales, instituciones académicas y actores estratégicos pueden avanzar en la incorporación progresiva de factores naturales dentro de sus políticas públicas, estrategias de inversión y modelos de desarrollo.

El documento, titulado 'The Universal Declaration on Nature-Informed Governance and Public Policy Frameworks', fue validado académicamente el pasado 18 de abril en la Universidad de Harvard.

Para TEON, el desarrollo de esta iniciativa con una red académica y de liderazgo vinculada a la Universidad de Harvard, que integra perfiles del ámbito académico, político y cultural, "refuerza su posicionamiento como una doctrina emergente en la intersección entre gobernanza, economía y naturaleza".

El documento fue presentado oficialmente en EarthX 2026 (Dallas), consolidándose como "una nueva referencia para Estados, organismos internacionales y actores estratégicos".

La Declaración plantea la necesidad de evolucionar los modelos tradicionales de gobernanza para reflejar de manera más estructurada la influencia de los sistemas naturales en la estabilidad económica, la planificación territorial y la resiliencia institucional, posicionando la naturaleza como un componente central en la arquitectura del desarrollo contemporáneo.

"La naturaleza no puede seguir siendo un espectador del sistema global. Es el próximo gran actor económico del mundo, y la identidad natural es la llave para integrarla de forma real en la economía, la política y la gobernanza de nuestros países. Quien entienda el valor económico de su identidad natural, liderará la próxima economía global", ha afirmado el presidente de TEON, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico.

En este contexto, recuerdan que TEON opera como una institución internacional sustentada en principios de soberanía funcional, contribuyendo al desarrollo de marcos que integran la naturaleza en la gobernanza y la economía global.

Durante este año 2026, la organización prevé posicionar esta agenda en eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York, el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, Miami Art Basel y la Biennale de Venecia, de los que TEON ha destacado que están "concebidos como plataformas de articulación entre liderazgo global, inversión, cultura e identidad".

HACIA EL PRIMER TRATADO

En paralelo, TEON avanza en su consolidación institucional mediante acuerdos internacionales estratégicos. Tras la firma de un convenio de cooperación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la organización se encuentra en proceso de avanzar hacia la suscripción del primer tratado basado en los principios de esta Declaración, lo que podría convertir a la región en el primer bloque en adoptar este marco de gobernanza de manera estructurada.

Este proceso se desarrolla de forma simultánea con otros espacios de articulación regional y multilateral, incluyendo conversaciones y líneas de trabajo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAR), así como con organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros.

En este contexto, diversos Estados han iniciado acercamientos para explorar su adhesión a los principios de la Declaración y el desarrollo de instrumentos de cooperación y tratados que permitan avanzar en la integración estructurada de la naturaleza dentro de sus marcos de gobernanza, políticas públicas y estrategias de desarrollo, ha anunciado TEON.

La hoja de ruta contempla una fase posterior de proyección multilateral en Europa, incluyendo espacios vinculados a la Unesco, como plataforma de visibilidad, continuidad institucional y expansión del diálogo internacional. "Más que una declaración, esta iniciativa perfila el inicio de un nuevo estándar internacional para integrar la naturaleza en la economía y la gobernanza global", han concluido.