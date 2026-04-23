Sanofi ganó 1.614 millones en el primer trimestre, un 14,3% menos

La farmacéutica francesa Sanofi obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.614 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un reducción del 14,3% de los beneficios anotados en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa en un comunicado, en el que también ha confirmado previsiones.

Las ventas netas de la compañía se situaron en los 10.509 millones de euros, un incremento del 6,2%, mientras que los costes operativos se encarecieron un 1,1%, hasta los 4.074 millones de euros, y los gastos de ventas y generales aumentaron en un 4,7%, hasta los 2.327 millones de euros.

Por zonas geográficas, la facturación en Estados Unidos se aceleró hasta los 5.289 millones de euros, un 26,2% más; en Europa creció casi un 6%, hasta los 2.163 millones de euros, y en el resto del mundo el incremento fue del 0,2%, hasta los 3.057 millones de euros.

Este aumento de las ventas en todas las regiones ha estado motivado, entre otras cosas, por los ingresos derivados del medicamento Dupixent, fármaco para el tratamiento problemas en la piel, que ha incrementado su ingresos en más del 30%, hasta los 4.170 millones de euros.

También cabe destacar el desempeño del medicamento Kevzara, tratamiento para la artritis reumatoide y otras afectaciones, con un crecimiento de su facturación superior al 20%, alcanzando hasta 124 millones de euros en ingresos para la compañía farmacéutica.

En cuanto a las vacunas, las ventas se situaron en los 1.293 millones de euros, un 2,1% más, destacando los ingresos derivados de las vacunas primarias y de refuerzo contra la polio, la tos ferina y la Hib (PPH).

"Reiteramos nuestras previsiones para 2026: seguimos esperando que las ventas crezcan a un ritmo de un dígito alto y que las ganancias por acción crezcan ligeramente más rápido que las ventas, a tipos de cambio constantes, lo que generará un crecimiento rentable", ha sostenido el consejero delegado interino de Sanofi, Olivier Charmeil.

Charmeil ha querido dar la bienvenida a la próxima consejera delegada de Sanofi, la española Belén Garijo, que comenzará a desempeñar el cargo el próximo mes.