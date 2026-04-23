La UE endurece la movilidad de mascotas con el pasaporte europeo de animales de compañía

Madrid, 23 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) ha reforzado la normativa que regula la movilidad de mascotas en el continente con la entrada en vigor este miércoles del pasaporte europeo para animales de compañía, una medida que se valora "positivamente" desde el sector.

"La trazabilidad, la prevención de enfermedades como la rabia" deben ser "prioridad de las legislaciones europeas", ha dicho el presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), José Miguel Doval.

El pasaporte es un "documento de identificación" para perros, gatos y hurones, informa la UE, que incluye una descripción del animal, el código de su transpondedor -también conocido como microchip- o de su tatuaje, así como su historia clínica.

Es válido "siempre y cuando la información sanitaria esté al día", añade Bruselas, poniendo especial énfasis en la vacuna antirrábica.

Desde la RSCE, Doval ha aplaudido que la UE "avance en armonizar criterios sanitarios de control", pero también que "regule adecuadamente los desplazamientos dentro del espacio comunitario y desde fuera".

Con su entrada en vigor este 22 de abril, todos los animales de compañía que viajen dentro de o hacia la UE deben ir acompañados del pasaporte, que también incluye los datos de contacto del dueño y del veterinario que lo expidió.

Para la RSCE, otro aspecto relevante del pasaporte es su papel en "la lucha contra el tráfico ilegal de animales".

La normativa de la UE establece que se puede viajar "con hasta cinco animales de compañía"; si se supera esta cantidad, se debe demostrar que las mascotas "participan en un concurso, una exhibición o un evento deportivo" y que tienen "más de seis meses".

El documento, a cargo de "cualquier veterinario autorizado", explica la UE, se expide a los dueños de animales de compañía que residan en el espacio comunitario.

También son válidos para entrar en la UE o a Irlanda del Norte, añade Bruselas, pasaportes para animales expedidos por Andorra, Suiza, las Islas Feroe, Gibraltar, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino o el Estado de la Ciudad del Vaticano.