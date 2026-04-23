Al menos 14 muertos en las últimas horas por inundaciones y lluvias en Afganistán

Kabul, 23 abr (EFE).- Al menos 14 personas murieron en Afganistán en las últimas 24 horas por las fuertes lluvias e inundaciones que asolan el país desde hace semanas, elevando la cifra total de fallecidos a 214 y dejando más de 300 heridos, según datos oficiales.

"Desde el 26 de marzo, en todo el país, las lluvias y las inundaciones repentinas han causado 214 mártires, 300 heridos y 9 personas desaparecidas", afirmó el portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA), Hafiz Mohammad Yousuf Hamad.

A punto de cumplirse un mes desde el inicio de las lluvias, al menos 11 personas siguen desaparecidas y más de 7.000 viviendas han sido destruidas o dañadas, según el organismo administrado por los talibanes.

Yousuf Hamad añadió que los desastres también han provocado daños generalizados en infraestructuras y agricultura.

"Un total de 1.481 viviendas han quedado completamente destruidas, 5.921 parcialmente dañadas, y también se han destruido 372 kilómetros de carreteras. Además, se han perdido 19.084 jeribs de tierras agrícolas (unas 3.800 hectáreas) y también han sido destruidos 254.497 árboles", declaró Hamad.

Según la ANDMA, las inundaciones han alterado la vida de miles de familias en todo el país. "Debido a los desastres naturales, un total de 12.014 familias se han visto afectadas", indicó Hamad.

El portavoz dijo que debido al temporal y sus efectos, 14 personas murieron en las últimas horas, 7 fueron heridas y otras 7 desaparecieron. Agregó que las recientes inundaciones causaron nuevos daños en viviendas, tierras agrícolas y carreteras.

Los últimos incidentes se registraron en varias provincias a lo largo de todo el territorio, de norte a sur, entre ellas Paktika, Wardak, Ghazni, Laghman y Kunar, lo que pone de relieve el amplio alcance geográfico del desastre.

La ANDMA declaró que los equipos de respuesta de emergencia ya han comenzado a distribuir ayuda inicial mientras continúan las evaluaciones de daños. La autoridad también instó a los residentes a evitar ríos y zonas propensas a inundaciones durante las fuertes lluvias, y a seguir las advertencias oficiales.

Las recientes lluvias y nevadas han incrementado la probabilidad de nuevas inundaciones, especialmente en áreas remotas y vulnerables. Afganistán sigue siendo altamente expuesto a los desastres naturales debido a su geografía montañosa, infraestructura frágil y limitada capacidad de respuesta ante emergencias. EFE