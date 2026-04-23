La tradición de Sant Jordi se expande en las librerías de Uruguay con textos y rosas

Montevideo, 23 abr (EFE).- Las librerías de Uruguay se suman este jueves al Día Internacional del Libro y la festividad de Sant Jordi obsequiando una rosa a los clientes que adquieran un ejemplar, en una iniciativa impulsada por la Embajada de España y el Casal Català para llevar esta tradición a las calles del país suramericano.

Pese a que el día del libro en Uruguay se celebra cada 26 de mayo desde 1940 con motivo de la fundación de la primera Biblioteca Pública Nacional en 1816, el consejero cultural y científico de la Embajada de España en Montevideo, Juan Manuel López, explicó a EFE que el objetivo de esta edición es "ampliar y llegar a más gente".

Para lograrlo, la legación diplomática ha sumado esfuerzos con la Cámara Uruguaya del Libro y el Casal Català —la asociación cultural y recreativa de la colectividad catalana en Uruguay— mediante una propuesta abierta a todo el público, dejando atrás los formatos de años anteriores que se limitaban a eventos cerrados o en un único local.

A través de esta iniciativa, una red de librerías de la capital entregará durante la jornada una rosa y un marcapáginas conmemorativo a cada comprador. El separador incluye una breve reseña sobre la historia de Sant Jordi e invita a continuar la celebración este próximo sábado en la capital uruguaya.

"Tradicionalmente los hombres regalaban rosas y las mujeres libros, pero hoy en día es una parte que está más que superada; simplemente la gente intercambia rosas y libros con las personas que quiere", detalló López sobre el mensaje que busca transmitir la festividad.

La agenda culminará el próximo sábado en la Plaza Varela de Montevideo, donde el Casal Català organizará un encuentro al aire libre con puestos de venta de libros, recreando así el ambiente festivo que se vive en Cataluña durante esta fecha.

El consejero cultural destacó la excelente acogida de estas propuestas en Uruguay, un país donde "se lee y se escribe mucho".

En este sentido, subrayó los fuertes lazos históricos y literarios que unen a ambas naciones, marcados por "exilios cruzados" que llevaron a intelectuales españoles como José Bergamín o Rafael Alberti a Montevideo, y a escritores uruguayos como Juan Carlos Onetti —galardonado con el Premio Cervantes en 1980— a España.

Finalmente, el diplomático remarcó que la celebración del Día Internacional del Libro busca ser un complemento y "no pretende competir" con el Día Nacional del Libro uruguayo, sino que son "más instancias para celebrar la lectura", concluyó. EFE

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