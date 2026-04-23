Katz afirma que Israel está esperando 'luz verde' por parte de EEUU para reanudar los ataques contra Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado este jueves que está esperando el visto bueno por parte de Estados Unidos para reanudar los ataques contra Irán después de que el presidente Donald Trump informara esta semana de una nueva extensión del acuerdo de alto el fuego alcanzado a principios de abril con Teherán.

"Estamos esperamos 'luz verde' por parte de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y devolver a Irán a la Edad de Piedra", ha señalado el titular de Defensa en un comunicado recogido por la prensa israelí.

Katz ha asegurado que este posible nuevo ataque contra Irán será "letal". "Asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables tras los enormes golpes que ha sufrido hasta ahora el régimen terrorista iraní, que sacudirán y derrumbarán sus cimientos", ha argüido el ministro.

Sus declaraciones se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara el martes la extensión de la tregua a petición de Pakistán en el marco de las negociaciones llevadas a cabo entre las partes, que hasta ahora se han saldado sin un acuerdo para poner fin definitivo a las hostilidades tras el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.