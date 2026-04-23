Irán asegura haber recibido un primer ingreso por el pago de tasas al paso de buques en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán han asegurado este jueves haber recibido un primer ingreso por el pago de las tasas impuestas al paso de buques por el estrecho de Ormuz, en el marco de las restricciones impuestas por Teherán como parte de sus contramedidas ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"El primer ingreso recibido por las cuotas en el estrecho de Ormuz ha sido ya depositado en una cuenta en el Banco Central", ha dicho el vicepresidente segundo del Parlamento de Irán, Hayi Babaei, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Irán limitó la navegación de buques por esta vía, uno de los principales puntos de estrangulamiento de la economía mundial, en respuesta a la citada ofensiva, si bien aseguró que las embarcaciones que no tuvieran lazos con los "enemigos" podrían pasar tras realizar pagos y en coordinación con sus Fuerzas Armadas.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.