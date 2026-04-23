El TPI confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Duterte y lo envía a juicio

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este jueves todos los cargos presentados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la llamada 'guerra contra las drogas', por lo que ha decidido enviarlo a juicio.

La Sala de Cuestiones Preliminares I ha confirmado por unanimidad los tres cargos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las audiencias judiciales previas al juicio que se han venido realizando durante los últimos meses, tal y como ha señalado la corte en un comunicado.

Así, ha indicado que hay indicios "significativos" para considerar que Duterte es "responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato" en base al artículo 7 del Estatuto de Roma --el tratado fundacional del TPI--. "Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019", ha puntualizado el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.

La sala ha llegado a esta conclusión tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y después de rechazar los intentos de la defensa de presentar nuevos informes sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años. También han atendido a los documentos presentados por las partes interesadas, entre las que se encuentran grupos de víctimas y familiares.